İzmir'de Asayiş ve Trafik Uygulaması - Son Dakika
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İzmir'de Asayiş ve Trafik Uygulaması

İzmir\'de Asayiş ve Trafik Uygulaması

İzmir'de düzenlenen uygulamada 1216 kişi sorgulandı, 9 yoklama kaçağına işlem yapıldı.

11.02.2025 20:47
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İzmir'de polis ekiplerince düzenlenen asayiş ve trafik uygulamasında, 1216 kişi, 457 araç ile 168 motosiklet sorgulandı, 9 iş yeri denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Torbalı ve Ödemiş ilçelerinde uygulama yaptı.

Toplam 100 personelle gerçekleşen uygulamada, 1216 kişi ile 457 araç sorgulandı, 9 iş yeri denetlendi.

Uygulamada, 9 yoklama kaçağı hakkında işlem yapıldı.

Ayrıca 48 araç sürücüsüne 293 bin 945 lira ceza kesildi, 11 araç trafikten men edildi.

Aramalarda ruhsatsız tabanca, 30 gram esrar ve kesici alet ele geçirildi, 3 kişiye de toplam 2 bin 953 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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