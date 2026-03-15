Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro, Yeni Sezona Yenilenen Yüzüyle Girecek

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro'da kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında düz oturma alanları kaldırılarak 5 bin 250 koltuk yerleştirildi. Sahne ve çatı düzenlemeleriyle hem sanatçılar hem de izleyiciler için daha nitelikli bir ortamda hizmet verecek amfi tiyatro, yeni sezona yenilenen yüzüyle girecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki kültür, spor ve sosyal tesislerin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. İzmirlilerin daha konforlu ve sağlıklı sosyal alanlara kavuşması için sürdürülen çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro'da kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Yaz akşamlarının sembol mekanlarından olan ve sayısız yerli ve yabancı sanatçıya ev sahipliği yapan amfi tiyatro; sahnesinden kulisine, oturma alanlarından tuvaletlerine kadar tamamen yenileniyor.

Eski ahşap oturma alanı yerine 5 bin 250 adet koltuk

Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Kalite Kontrol Mühendisi Tolga Kanpolat, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yaklaşık 15 yıldır İzmirliler için önemli bir mekan olduğunu belirterek, "Başkan Cemil Tugay'ın vizyonu doğrultusunda kültür ve sanatın sürekliliğini sağlamak için yenileme çalışması başlattık. Önceden ahşap oturma alanları vardı ve sırt dayamaları eksikti. Seyircilerin konforu için sırt dayamalı tribün koltuklarına geçiş yaptık. Toplam 5 bin 250 koltuğun yenileme işlemini tamamlıyoruz" dedi.

"Daha konforlu, daha sağlıklı kültür sanat hizmeti"

Aşık Veysel Sahnesi'nin sanatçıların daha konforlu performans sergileyebilmesi için yenilendiğini belirten Tolga Kanpolat, "Sahne düzenlemelerinde estetik, konfor ve ekonomik düzenlemeler yapıyoruz. Şu an sahne silim işlemleri sürüyor. Kulislerde duvar yüzeylerini yeniledik. Açık sahne yapısına uygun akustik yalıtım için çatı yenileme çalışmaları yürütüyoruz. Polikarbon çatı ile hem estetik hem de kullanışlı ve konforlu bir ortam sağlanacak. Çalışmalar tamamlandığında İzmirliler daha sağlıklı ve konforlu kültür-sanat hizmeti alabilecek. Tüm hemşehrilerimizi yenilenen alanımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Hem iç mekan hem dış mekan yenileniyor

Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, sahne ve oturma alanlarının yanı sıra çevredeki birçok alanda da yenileme çalışmaları yapacak. Amfi kısmındaki tuvaletlerin zemin seramikleri solvent bazlı epoksi boya ile yenilenirken, sağ ve sol girişlerde zemine baskı beton uygulanacak. Amfi duvarlarındaki taş kaplamalar sökülerek yeniden yapılacak. İç mekan çalışmaları tamamlanırken, dış mekanda ise 550 metrekarelik parke ve yol yenilemesi gerçekleştirilecek.