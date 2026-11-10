İzmir\'de Ata\'ya Saygı Yürüyüşü\'nde 350 metrelik Atatürk posteri taşındı

İzmir'de, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte 350 metre uzunluğunda Atatürk posteri taşındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" programı için vatandaşlar Alsancak Vapur İskelesi önünde bir araya geldi.

Buradan 1. Kordon boyunca 350 metrelik Atatürk posteriyle yürüyüşe başlandı.

Kortejin sessiz yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı'nda tamamlandı.

Program, iki dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.