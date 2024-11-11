İzmir'de Atatürk Büstlerine Saldırı

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(İZMİR)- İzmir'in Kiraz ilçesine bağlı Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan Atatürk büstlerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından Umurcalı Mahallesi'ndeki Atatürk büstüne çuval geçirilirken, Yeniköy Mahallesi'nde bulunan büste ise dışkı sürüldü.

Atatürk büstlerine saldırıya ilişkin jandarma ekiplerinin, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldığı şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatırken, büstler köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından temizlendi.

"Faillerinin bir an önce çıkarılmasını istiyoruz"

Olayın yaşandığı mahallede vatandaşlarla birlikte açıklamalarda bulunan CHP Kiraz İlçe Başkanı Yücel Çetinkaya, "Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü gecesi, sabaha karşı kamera kayıtlarına göre öyle görünüyor. Umurcalı ve Yeniköy mahallelerimizdeki bulunan Atatürk büstlerimize çirkin bir saldırıda bulunuldu. Biz de belediye başkanımızla beraber şu anda olay yerine geldik. Muhtarımız, köylü vatandaşlarımızla beraber buradayız. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri geldi. Gereken işlemler yapıldı. Ardından Atatürk büstü köylülerimiz tarafından temizlendi. Bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Fail ya da faillerinin bir an önce çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun ise çirkin saldırıyı Kiraz halkı olarak kınadıklarını ifade etti.

"Bu olayın peşini bırakmayacağız"

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Asloğlu; "Kiraz ilçemizde Umurcalı ve Yeniköy'de bulunan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine, tam da vefatının 86'ncı yılında yapılan alçakça saldırıları kınıyor, planlı bir şekilde yapıldığı açık olan bu saldırıları yapanları lanetliyorum. Bu türden haince saldırlardan medet uman gafiller bilsin ki, bizler onun aziz hatırasını da cumhuriyeti de canımız pahasına korumaktan geri durmayız. Emniyet ve jandarma güçlerimizin bu hainleri bulacağına, adalet önünde gereken cezanın verileceğine inanıyorum. Bu olayın peşini bırakmayacak, bu alçakların ibretlik bir ceza alması için sonuna kadar takipçisi olacağız."