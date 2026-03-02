İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Baba Destek Eğitim Programı Sürüyor - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Baba Destek Eğitim Programı Sürüyor

02.03.2026 11:14  Güncelleme: 12:39
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Baba Destek Eğitim Programı, babalara çocuklarıyla sağlıklı ilişkiler kurma ve ebeveynlik rollerini güçlendirme konusunda eğitim veriyor. Program, AÇEV iş birliğiyle düzenleniyor ve kent genelinde devam ediyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "bilinçli baba, sağlıklı nesil" hedefiyle yürüttüğü Baba Destek Eğitim Programı kapsamında babalar, çocuklarıyla oyun oynamaktan empatiye, demokratik ilişkiden ev içi sorumluluk paylaşımına kadar pek çok konuda eğitim alıyor. Program, Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle yürütülüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı iş birliğiyle yürütülen Baba Destek Eğitim Programı ile babaların çocuk gelişimindeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin "bilinçli baba, sağlıklı nesil" hedefiyle hayata geçirdiği programda, geleneksel rollerin ötesine geçerek çocuğunun bakımında ve gelişiminde "yardımcı" değil "sorumlu" ebeveyn olmayı hedefleyen babalar bir araya geliyor. 3-6 ve 7-11 yaş grubunda çocuğu olan babalara yönelik düzenlenen program, katılımcıların deneyimlerini paylaştığı interaktif bir ortamda, uzman eğitmen eşliğinde yürütülüyor.

Programda babalar, çocuklarıyla daha yakın ve güvene dayalı ilişki kurmanın yollarını ele alıyor. Programın hedefleri arasında, ev içinde şiddetsiz, demokratik ve cinsiyet eşitliğine dayalı bir iklimin güçlendirilmesi de yer alıyor.

Eğitimler yaş gruplarına göre düzenleniyor

3-6 yaş grubuna yönelik eğitimlerin toplam 16 hafta sürdüğü belirtilirken, babaların çocuklarıyla iletişimden sağlıklı cinsel yaşama kadar farklı başlıklarda eğitim aldığı aktarıldı. Bu grupta, babaların çocuklarıyla birlikte katıldığı Baba-Çocuk Oturumu da program kapsamında yer alıyor. Süreç boyunca annelerle yapılan toplantılarla, anne-babalar arasında ortak bir dil oluşturulmasının amaçlandığı kaydedildi.

7-11 yaş grubuna yönelik eğitimlerin ise 15 hafta sürdüğü belirtilerek, okul çağındaki çocukların değişen ihtiyaçlarına odaklanıldığı, okul, arkadaş çevresi ve yaşam zorlukları gibi başlıkların ele alındığı ifade edildi.

Program kent genelinde sürdürülüyor

Programın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kolaylaştırıcısı ve AÇEV BADEP Eğitimcisi Hakan Özalkan yönetiminde, kentin farklı noktalarında ve kurum içinde devam ettiği bildirildi. Çiğli ve Karşıyaka'daki okullarda başlayan çalışmaların, belediye personeline yönelik kurum içi eğitimlerle sürdüğü aktarıldı. Geçen iki yılda, İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli olan 73 babanın, Eğitim Şube Müdürlüğü organizasyonuyla sertifikalarını aldığı belirtildi.

2025-2026 dönemi ilçelerle iş birliği içinde

Programın 2025-2026 dönemi çalışmalarının ilçelerle iş birliği içinde sürdüğü kaydedildi. Bayraklı Belediyesi iş birliğiyle Ayda Bebek Anaokulu'nda 16 babanın eğitimlerine devam ettiği, Karşıyaka Belediyesi Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde ise 14 babanın her hafta programa katıldığı bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, "ortak ebeveynlik" ilkesiyle yaygınlaştırdığı eğitimlerle toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı demokratik aile yapısını güçlendirmeyi ve geleceğin çocuklarının yetişmesine katkı sunmayı hedeflediği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Baba

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Baba Destek Eğitim Programı Sürüyor

