Balçova Ata Caddesi Tamamen Yenileniyor - Son Dakika
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Balçova Ata Caddesi Tamamen Yenileniyor

01.07.2026 11:21  Güncelleme: 12:49
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Ata Caddesi'nde yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt serimine başladı. Yol yenileme çalışmaları kapsamında eskiyen asfalt kaldırılarak arter daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin ana arterlerinde gerçekleştirdiği yol yenileme çalışmalarına Balçova Ata Caddesi ile devam ediyor. Yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt serimine başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın İzmirlilere sözünü verdiği yol yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekipleri, Balçova'nın ana arteri Ata Caddesi'nde yenileme çalışması başlattı.

Yenileme çalışmasına Balçova Meydanı yönünden başlayan İZBETON ekipleri, eskiyen yolu asfalt kazıma makinesiyle kaldırdı. Temizlenen alanda ekipler sıcak asfalt serimine geçti. Yaklaşık 1,5 kilometrelik güzergah tamamen yenilenerek Balçova'nın ana arteri daha güvenli ve konforlu bir hale kavuşturulacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Balçova Ata Caddesi Tamamen Yenileniyor - Son Dakika

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