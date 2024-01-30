 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de Balıkçı Teknesi Batması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de Balıkçı Teknesi Batması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Dikili ilçesinde bir balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hala kayıp. Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, olayın Salihleraltı mevkisinde meydana geldiğini ve teknedeki 10 kişiden 5'inin kurtarıldığını belirtti. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzmir\'de Balıkçı Teknesi Batması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti
30.01.2024 - 07:53,
Abone Ol

İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 2 kişi için arama çalışması devam ediyor.

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Salihleraltı mevkisi açıklarında içinde 10 kişi bulunan balıkçı teknesinin battığını belirtti.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin alabora olan teknedeki 5 kişiyi kurtardığını belirten Budan, teknedeki 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.

Budan, teknede olduğu belirtilen 2 kişinin kurtarılması için çalışmanın sürdüğünü bildirdi.

Öte yandan, Dikili Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Edip Budan, Dikili, İzmir, Balıkçılık, Kurtarma, İzmir, Ölüm, Sahil Güvenlik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Balıkçı Teknesi Batması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


08:44
Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu
08:13
Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı
08:07
Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak
07:46
İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor
07:21
İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesi battı! 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesi battı! 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp
05:11
Elon Musk bunu da yaptı! Beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi Elon Musk bunu da yaptı! Beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi
00:13
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56
Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı

Son Dakika
08:44 Listenin en dikkat çeken ismi! Lal Denizli, CHP'nin Çeşme adayı oldu
08:13 Rıdvan Dilmen, Galatasaray maçı sonrası ''Bu kadar kötüsünü görmedim'' deyip kanayan yaraya parmak bastı
08:07 Survivor yarışmacısı Melih Özkaya, Yalı Çapkını dizisinde rol alacak
07:46 İstanbul dahil 4 kent için sarı kodlu uyarı! Karla karışık yağış bekleniyor
07:21 İzmir'in Dikili ilçesinde balıkçı teknesi battı! 3 kişinin cansız bedeni bulundu, 2 kişi kayıp
05:11 Elon Musk bunu da yaptı! Beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi
00:13 Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
23:56 Okan Buruk, ''Acele'' diyerek istediği transferleri bir bir sıraladı
23:49 CHP'nin İzmir'de aday gösterdiği isim, 200 bin nüfuslu ilçeyi ayağa kaldırdı
23:47 Kanada, Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını sonlandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 08:57:54. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Balıkçı Teknesi Batması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement