İzmir Büyükşehir'de Yapay Zeka Seferberliği - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir'de Yapay Zeka Seferberliği

18.07.2026 10:04  Güncelleme: 10:44
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında 428 yönetici ve personeline yapay zeka eğitimi verdi. Eğitimler İZSU ve ESHOT ile tüm birimlere yaygınlaştırılacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında çalışanlarını yapay zekaya hazırlıyor. Kurum genelinde başlatılan eğitimlerle bugüne kadar 428 yönetici ve personel yapay zekanın iş süreçlerinde etkin kullanımına yönelik eğitim aldı. İZSU'da başlayan yeni programın ardından ESHOT personeli de uygulamalı eğitim alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda kurum çalışanlarının yapay zeka alanındaki yetkinliklerini artırmaya yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Tarihi Havagazı Fabrikası bünyesindeki İZLAB Dijital Deneyim Merkezi'nde düzenlenen program kapsamında bugüne kadar belediyenin farklı kademelerinde görev yapan 428 yönetici ve personel yapay zeka eğitimi aldı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen eğitimlerde, yapay zekanın kurumsal süreçlerde etkin kullanımı, doğru komut (prompt) hazırlama teknikleri, veri analizi, içerik üretimi ve karar alma süreçlerinde sağlayacağı katkılar uygulamalı olarak anlatılıyor. Eğitimlerle iş süreçlerinde verimliliğin artırılması, zaman kaybının azaltılması ve dijital yetkinliklerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

TÜM BİRİMLERDE YAYGINLAŞTIRILACAK

Program kapsamında son olarak İZSU Genel Müdürlüğü'nün 237 yönetici ve personeli, yapay zekanın kurumsal uygulamalarına ilişkin dört günlük eğitime başladı. Katılımcılar, yapay zekayı yalnızca günlük kullanımın ötesine taşıyarak kurum içi iş akışlarına entegre etmeye yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. İZSU eğitimlerinin tamamlanmasının ardından programın yeni durağı ESHOT Genel Müdürlüğü olacak. Planlamaya göre 135 yönetici ve personel iki gün sürecek eğitim programına katılacak. Böylece belediye bünyesinde yapay zeka kullanımının tüm birimlerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir Büyükşehir'de Yapay Zeka Seferberliği - Son Dakika

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