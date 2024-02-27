İzmir'de Beton Mikseri Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Beton Mikseri Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Beton Mikseri Çarpması Sonucu Yaya Hayatını Kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde, beton mikserinin çarptığı yaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamidiye Çimen'e çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Menderes Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

27.02.2024 13:05
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İzmir'in Menderes ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İ.Ö'nün kullandığı 35 GB 4096 plakalı beton mikseri, Atatürk Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Hamidiye Çimen'e (74) çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Menderes Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, kadının yolun karşısına geçmek isterken beton mikserinin altında kaldığı ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.

Kaynak: AA

İzmir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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