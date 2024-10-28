İzmir'de bıçaklama saldırısı: 1 tutuklu

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde sokakta komşusunun kızını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

17 yaşındaki Ç.E.D, Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'nde sokakta komşusunun kızı B.Ç'ye (18) bıçakla saldırıp, yaralayarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Boyun bölgesinden yaralanan B.Ç, Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, Ç.E.D'yi, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki saklandığı evinde gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç.E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

B.Ç'nin, ifadesinde, Ç.E.D'nin bir süredir kendisini rahatsız ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Ç.E.D'nin sokakta karşılaştığı B.Ç'yi kovalayarak yere düşürdüğü ve bıçaklayarak olay yerinden kaçtığı anlar görüldü.