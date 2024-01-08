 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de boğazına kaju kaçan bebek, babasının müdahalesiyle hayata döndü - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de boğazına kaju kaçan bebek, babasının müdahalesiyle hayata döndü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, 1,5 yaşındaki Elif D'nin boğazına kaju kaçtı. Bebeğin nefes alamadığını fark eden baba, Heimlich manevrasıyla kaju parçasının bir kısmını çıkardı. Ardından hastaneye kaldırılan bebek, yaklaşık yarım saatlik kalp masajı sonrasında tekrar hayata döndürüldü. Şu an tedavisi devam eden Elif bebeğin durumu ise bilinmiyor.

İzmir\'de boğazına kaju kaçan bebek, babasının müdahalesiyle hayata döndü
08.01.2024 - 07:55,
Abone Ol

İzmir'in Karabağlar ilçesinde boğazına kaju kaçan ve kalbi duran bebek, babasının Heimlich manevrası sonrası hastanede tedavi altına alındı.

Sevgi Mahallesi 4626. Sokak'taki ikamet ettiği evlerinde 1,5 yaşındaki Elif D'nin boğazına kaju kaçtı.

Bebeğinin nefes alamadığını fark eden sağlık çalışanı baba, Heimlich manevrasıyla kaju parçasının bir kısmını çıkardı.

Çevredeki bir özel hastaneye kaldırılan bebek, ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kalbi duran bebek, yaklaşık yarım saatlik kalp masajının ardından tekrar hayata döndürüldü.

Bilinci kapalı olan Elif bebeğin tedavisi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karabağlar, İzmir, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de boğazına kaju kaçan bebek, babasının müdahalesiyle hayata döndü - Son Dakika


07:36
Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak
07:26
Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı
00:51
MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı

Son Dakika
07:36 Sıcaklık 10 derece birden düşecek! İstanbul'da kar yağışı etkili olacak
07:26 Melih Gökçek beyin felci mi geçirdi? Oğlu Osman Gökçek iddiaları yalanladı
00:51 MasterChef All Star'ın şampiyonu Esra Tokelli oldu
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 08:24:51. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de boğazına kaju kaçan bebek, babasının müdahalesiyle hayata döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement