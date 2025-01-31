Çocuklarının boğazına bıçak dayayan babaya hakimden uyarı: Düzgün babalık yap

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İzmir'de geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı alan Fatma Alparslan (26) 2 çocuğunu eşi Şiyar Alparslan'a (32) bırakıp Burdur'a gitti. Şiyar Alparslan'ın 18 Kasım 2024'te eşini görüntülü arayıp yanında kalan çocukları Y.C.A. (7) ve B.A.'nın (3) boğazına bıçak dayayıp, tehdit ettiği anlar infial yarattı. Çocuklar annelerine teslim edilip Şiyar Alparslan tutuklanırken davaya ilişkin yeni gelişme yaşandı.

"ÇOCUKLARINDAN HANGİSİNİN ÖLMESİNİ İSTERSİN?"

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianamede; Alpaslan çiftinin Milas 2'nci Aile Mahkemesi'nde boşanma davası bulunduğuna vurgu yapıldı. Olay günü sanığın, Fatma Alpaslan'ı görüntülü aradığı, "Acil aç" yazılı mesaj attığı, bunun üzerine Fatma Alpaslan'ın telefonu açtığı iddianamede yer aldı. Görüntülü konuşma sırasında Şiyar Alpaslan'ın, B.A.'yı gösterip, her iki çocuğu da kastederek, "Çocuklardan hangisinin ölmesini istersin?" dediği, B.A.'nın yüzünü de eliyle tutup basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığına vurgu yapıldı. Sanığın, bıçağı B.A.'nın boğazına tutup, "İçin yanıyor mu, boğazını keseyim mi, canlı canlı izlemek ister misin?" diye Fatma Alpaslan'ı tehdit ettiği de iddianamede belirtildi.

6.5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, Alpaslan hakkında, "Kasten yaralama" ve "Silahla tehdit" suçlarından toplam 6.5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunurken, iddianame İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. 29 Ocak'ta hakim karşısına çıkan sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu ve öfkesine yenik düştüğünü söyledi. Duruşmada mütalaasını sunan iddia makamı, Şiyar Alpaslan'ın cezaevinde geçirdiği süreyi göz önünde bulundurup, tahliyesi yönünde görüş sundu.

HAKİM UYARDI: ÇOCUKLARINA DÜZGÜN BABALIK YAP

Mütalaanın ardından ara karar açıklandı. Sanığın tahliyesine karar veren hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine hükmedip, duruşmayı 24 Nisan'a erteledi. Kararı okuduktan sonra hakim, sanığa çocuklarına düzgün babalık yapması ve eşiyle aralarındaki problemlerin hıncını çocuklardan çıkarmaması yönünde uyarıda bulundu.

TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti. Ağır ceza mahkemesine yapılan itiraz kabul edilirken, savcılıktan yapılan açıklamada, "Sanık başkaca suçlardan hükümlü bulunması nedeniyle 29.01.2025 tarihindeki duruşmada tahliyesine ilişkin karar verilmiş olmasına rağmen cezaevinden tahliye edilmedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tahliye kararına ilişkin olarak ağır ceza mahkemesi nezdinde yapılan itirazın kabulü üzerine sanık cezaevinden tahliye edilmeden tutukluluk halinin devamı sağlanarak çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği tehdit eylemi nedeniyle yargılanmasına tutuklu olarak devam edilecek" ifadelerine yer verildi. devamı sağlanarak çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği tehdit eylemi nedeniyle yargılanmasına tutuklu olarak devam edilecek" İfadelerine yer verildi.