İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşiyle İntihar Eden Adamın Son Anları - Son Dakika
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İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşiyle İntihar Eden Adamın Son Anları

İzmir\'de Boşanma Aşamasındaki Eşiyle İntihar Eden Adamın Son Anları

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Hüsamettin Göktaş, boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş'ı tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Uzundere Mahallesi'nde meydana geldi.

15.11.2024 17:18  Güncelleme: 17:19
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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Hüsamettin Göktaş (40), boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş'ı (32) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Uzundere Mahallesi çevre yolu yol kenarında meydana geldi. Mobilyacı Hüsamettin Göktaş, bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Aslıhan Göktaş'ı otomobille boş bir araziye götürdü. Burada Hüsamettin Göktaş, üzerinde taşıdığı tabancayla Aslıhan Göktaş'ın başına ateş etti. Aslıhan Göktaş kanlar içerisinde yere yığılırken, bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Göktaş çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Göktaş çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Karabağlar, Uzundere, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İzmir, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Eşiyle İntihar Eden Adamın Son Anları - Son Dakika

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