İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Karısını Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Karısını Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını silahla öldüren sanık Serdar Karamus'un yargılanmasına başlandı. Sanık, olay günü boşanma meselesini konuşmak için karısının yanına gittiğini belirtirken, maktulün annesi ve babası ise sanığın kızlarını sürekli tehdit ettiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyet raporunun alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

28.05.2024 16:33
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısı Gözde Karamus'u silahla öldüren sanık Serdar Karamus'un yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serdar Karamus, taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile maktulün yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Serdar Karamus, maktul ile olaydan 2 ay önce ayrı yaşamaya başladıklarını söyledi.

Karamus, olay günü boşanma meselesini konuşmak için maktulün yanına gittiğini, tesadüfen parkta gördüğünü belirterek, "Oraya gitmeden önce eşimin telefon kayıtlarını çıkartmıştım, 'gizli arama uygulaması kullanıyormuşsun' dedim. Bana hayatında başkası olduğunu ve onu görmeye gideceğini söyledi. Kendimi kaybettim. Gerisini hatırlamıyorum. Tabancayı 2017'de İstanbul'dan tanımadığım kişilerden satın almıştım." dedi.

Maktulün annesi Gülhan Madi, kızının eşinden şiddetli dayak nedeniyle ayrı yaşadığını, olay günü de kızıyla telefonda konuşurken kendisine "Anne in, Serdar burada" dediğini ifade ederek, "Aşağıya indim. Kızımın telefondan 'bırak kolumu' diye bağırdığını duydum. Silah sesi duydum. Kızım yerde yatıyordu." diye konuştu.

Maktulün babası Yüksel Madi de sanığın kızını sürekli tehdit ettiğini söyleyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin olaydan sonra kendini vurması ve cezaevinde intihar girişiminde bulunması durumlarının gözetilerek cezai ehliyet raporu alınması talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyet raporunun alınması için İstanbul Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Serdar Karamus, 21 Aralık 2023'te Yalı Mahallesi 6434 Sokak'taki Sedat Kahraman Parkı'nda boşanma aşamasındaki eşi Gözde Karamus'a silahla birkaç el ateş ederek ağır yaralamış, ardından aynı silahı çenesine dayayarak ateş etmişti.

Gözde Karamus, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, Serdar Karamus ise tedavi altına alınmıştı. Karamus, tedavisinin tamamlanması sonrası tutuklanmıştı. Sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Ayrıca, olayda kullanılan silahın ruhsatsız olması nedeniyle sanık hakkında 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan da hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Karısını Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı - Son Dakika

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