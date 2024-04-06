İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kişi Sokakta Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kişi Sokakta Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Boşanma Aşamasındaki Kişi Sokakta Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanma aşamasındaki Uğur Yurtseven, eşinin babası ve ağabeyiyle sokakta kavga ettiği sırada bıçak ve silahla yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Yurtseven'in katil zanlıları ise polis ekipleri tarafından yakalanmak üzere aranıyor.

06.04.2024 16:45  Güncelleme: 16:45
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin babası ve ağabeyiyle sokakta kavga ettiği sırada bıçak ve silahla yaralanan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasındaki Uğur Yurtseven (33), çocukların velayetiyle ilgili kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) ile konuşmak üzere Soğukkuyu Mahallesi'nde buluştu.

Taraflar arasında sokakta başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada Yurtseven, bıçak ve silahla ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yurtseven'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri olaydan sonra kaçan baba ve oğlunu yakalamak üzere çalışma başlattı.

Kaynak: AA

İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Boşanma Aşamasındaki Kişi Sokakta Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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