İzmir\'de Boşanma Aşamasındaki Kişi Sokakta Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde Memur Olarak Çalışan Numan Özel Emekli Oldu

Balıkesir'de uzun yıllardır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde memur olarak çalışan Numan Özel, yaş haddinden emekli oldu. Özel, memuriyet hayatı boyunca birçok başarı ve teşekkür belgesi aldı. Emeklilik töreninde Vali Yardımcısı tarafından 'Başarı Belgesi' takdim edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü, Özel'in örnek bir memur olduğunu belirterek, kendisine sağlık ve mutluluk diledi.