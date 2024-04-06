İzmir\'de Boşanma Aşamasındaki Kişi Sokakta Kavga Sonucu Hayatını Kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin babası ve ağabeyiyle sokakta kavga ettiği sırada bıçak ve silahla yaralanan kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, eşiyle boşanma aşamasındaki Uğur Yurtseven (33), çocukların velayetiyle ilgili kayınpederi M.S.Ş. (65) ve kayınbiraderi K.Ş. (36) ile konuşmak üzere Soğukkuyu Mahallesi'nde buluştu.
Taraflar arasında sokakta başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada Yurtseven, bıçak ve silahla ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Yurtseven'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Polis ekipleri olaydan sonra kaçan baba ve oğlunu yakalamak üzere çalışma başlattı.
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