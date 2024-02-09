İzmir'de boşanma davası açan eşi tarafından öldürülen kadının katilinin hapis cezası onandı - Son Dakika
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İzmir'de boşanma davası açan eşi tarafından öldürülen kadının katilinin hapis cezası onandı

İzmir\'de boşanma davası açan eşi tarafından öldürülen kadının katilinin hapis cezası onandı

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i iş yerinde tabancayla öldüren Kaffar Yeğin hakkında verilen 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasını hukuka uygun bularak istinaf başvurularını reddetti. Daire, yerel mahkemenin kararında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığını ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığını belirtti.

09.02.2024 15:05
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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldıran eşi Hülya Şellavcı Yeğin'i iş yerinde tabancayla öldüren Kaffar Yeğin hakkında cinayet öncesinde yine eşine karşı işlediği "yaralama", "tehdit", "ısrarlı takip" ve "hakaret" suçlarına ilişkin verilen 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasını hukuka uygun bularak istinaf başvurularını reddetti.

Daire, tarafların itirazları üzerine dosyayı inceledi. Daire, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde görüldüğü ve cezaların kanuni bağlamda uygulandığına kanaat getirdi.

Kararda, "İstinaf başvurusunda bulunan, katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili, sanık müdafii ve katılanlar vekilinin yerinde görülmeyen istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine, dosyanın hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine, kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi." ifadesi yer aldı.

Olay

Hülya Şellavcı Yeğin, 22 Ekim 2022'de, uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin tarafından, Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki iş yerinde tabancayla öldürülmüştü.

Cinayetin ardından polis ekiplerine yakalanmamak için zaman zaman yer değiştiren şüpheli, 8 Kasım'da Konak'taki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Kaffar Yeğin hakkında "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme", "gece vakti silahla iş yerinde yağma" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık hakkında, cinayet öncesinde yine eşine karşı işlediği "kasten yaralama", "tehdit", "ısrarlı takip" ve "hakaret" suçlarından toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Kaynak: AA

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