İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 102 bin hap ve 62 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 102 bin hap ve 62 kilo esrar ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 102 bin uyuşturucu hap ile 62 kilo esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese düzenledikleri operasyonda büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca, kente doğu illerinden getirileceği bilgisi üzerine yapılan bir diğer operasyonda ise 62 kilo esrar bulundu ve 4 kişi gözaltına alındı.

26.07.2024 16:11
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İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 102 bin uyuşturucu hap ile 62 kilo esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesindeki belirlenen bir adres ve eklentisine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 102 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

Yine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmada, kente doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Kent girişinde bir kamyonu durduran ekipler, yaptıkları aramada çelik kapı içine saklanmış 62 kilo esrar ele geçirdi, 4 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 102 bin hap ve 62 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de büyük uyuşturucu operasyonu: 102 bin hap ve 62 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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