İzmir'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 37 Kilogram Esrar ve 3 Kilogram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 37 Kilogram Esrar ve 3 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

İzmir'de yapılan operasyonda, Bornova ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen 5 adrese düzenlenen baskınlarda 37 kilogram esrar, 3 kilogram kokain, 18 bin uyarıcı hap ve 8 bin sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Zanlıların, uyuşturucu paketlerinin arasına koydukları balık, polis tarafından çekilen görüntülerde yer aldı.

29.07.2024 11:25
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İzmir'de 37 kilogram esrar, 3 kilogram kokain, 18 bin uyarıcı hap, 8 bin sentetik ecza ele geçirildi, 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcılarına yönelik çalışmalar kapsamında Bornova ve Karabağlar ilçelerinde belirlenen 5 adrese, eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 37 kilogram esrar, 3 kilogram kokain, 18 bin uyarıcı hap ve 8 bin sentetik ecza ele geçirildi. Adreslerde bulunan 7 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Zanlıların, narkotik köpeklerinin koku almasını engellemek amacıyla uyuşturucu paketlerinin arasına koydukları balık, operasyon sırasında polis tarafından çekilen görüntülerde yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 37 Kilogram Esrar ve 3 Kilogram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 37 Kilogram Esrar ve 3 Kilogram Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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