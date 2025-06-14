İzmir'de Buz Sporları Salonu Yaz Dönemi İçin Yenilendi - Son Dakika
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İzmir'de Buz Sporları Salonu Yaz Dönemi İçin Yenilendi

14.06.2025 12:36
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Bornova'daki Buz Sporları Salonu, yaz aylarında farklı spor branşlarında kullanılmak üzere yenilendi. İlk kurs olarak tekerlekli paten eğitimi başlayacak ve 800 metrekarelik yeni bir spor alanı kazandırıldı.

(İZMİR) - Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda bulunan Buz Sporları Salonu'nun zemini, yaz mevsiminde farklı spor branşlarında da hizmet sunulabilmesi amacıyla yenilendi. Planlama kapsamında ilk açılan kurs, tekerlekli paten eğitimi olacak.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "Spor Başkenti İzmir" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İzmirlilerin tüm tesislerden yıl boyunca daha verimli yararlanabilmesi yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, sezonun sona ermesinin ardından Buz Sporları Salonu'nun zeminine, söküp takılabilen parke döşendi. Böylece salonun yaz mevsimi boyunca çok amaçlı şekilde kullanılması sağlanacak.

800 metrekarelik alan kazanıldı

İlk kez yapılan zemin dönüştürülmesi işlemi sayesinde, kente yaz boyunca 800 metrekarelik bir spor alanı daha kazandırılmış oldu. Buz Sporları Salonu, yurttaşlara verilecek kurs ve eğitimlerin yanı sıra, sezon boyunca her branştan federasyonun düzenleyebileceği yarışma ve etkinlikler için hazır olacak. Salon, kurum ve kuruluşlar için büyük toplantı ve kongrelere de ev sahipliği yapabilecek.

İlk kurs için kayıtlar başlıyor

Salonda, yaz boyunca farklı spor branşlarında birçok eğitim ve etkinlik düzenlenecek. 3 ay süresince gerçekleştirilecek tekerlekli paten kayma eğitimi için kayıtlar 16 Haziran Pazartesi, Buz Sporları Salonu'nda yüz yüze yapılmaya başlanacak. 5 yaş üzeri herkesin kendi ekipmanıyla katılabileceği eğitim, 23 Haziran Pazartesi başlayacak ve cuma hariç hafta içi her gün 14.00-15.00 ile 20.00-21.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Ayrıntılı bilgi için 0232 293 31 03 numaralı telefondan ya da buzsporlari.izmir.bel.tr web adresinden alınabilecek.

Kaynak: ANKA

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