İzmir Büyükşehir ile Bornova Belediyeleri'nden Eş Zamanlı Çalışma: Çamdibi'nin Yolları Yenileniyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bornova Belediyesi, Çamdibi'nde eş zamanlı yol yenileme çalışması başlattı. Burak Reis Caddesi'nde asfalt serimi sürerken, caddeye çıkan sokaklarda da yenileme çalışmaları yapılıyor. Başkan Cemil Tugay ve Başkan Ömer Eşki, sahada çalışmaları inceleyerek "omuz omuza İzmir için çalışma" mesajı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde sürdürdüğü asfalt yatırımları kapsamında Bornova Çamdibi'nin can damarı Burak Reis Caddesi'nde yol yenileme çalışması başlatıldı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde İZBETON ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla cadde baştan sona yenilenirken, eş zamanlı olarak Bornova Belediyesi de caddeye bağlanan sokaklarda asfalt serimine başladı.

Başkan Tugay ve Başkan Eşki, sahada görev yapan emekçileri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Cadde ve sokaklardaki incelemelerin ardından başkanlar, işçilerle çay molasında bir araya gelerek börek ikram etti.

Ziyaret sırasında Çamdibi esnafı ve mahalle sakinleri, uzun yıllardır beklenen yol yenileme çalışmaları için başkanlara teşekkür etti.

"ÇALIŞMALAR TAMAMLANDIĞINDA HERKES MEMNUN OLACAK"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Tugay, Çamdibi'nin kendileri için önemli bir bölge olduğunu belirterek yapılan çalışmaları değerlendirdi. Tugay, "Çamdibi bizim en çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bölgelerden biri. Buradaki yurttaşlarımızın taleplerini dinledik. İzmir'in farklı noktalarında yürüttüğümüz çalışmaların bir bölümünü artık Çamdibi'nde hayata geçiriyoruz. Önceliğimiz Burak Reis Caddesi'nin yenilenmesi. Ardından programımızda yer alan birçok caddenin asfaltlanması da devam edecek. Öncelikle altyapı çalışmalarının tamamlanmasını bekledik, ardından asfalt çalışmalarına başladık. Ömer Başkan'ın da katkısıyla eş zamanlı olarak sokaklara girilmesiyle çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Çalışmalar tamamlandığında herkesin memnun olacağı bir yenileme süreci olacak. Emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikte omuz omuza İzmir için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

"282 SOKAKTA ÇALIŞMA OLACAK"

Eşki ise altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yol çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Burak Reis Caddesi'nde sürdürülen çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Eşki, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Burak Reis Caddesi'ndeyiz. Büyükşehir Belediyemiz bu caddede uzun süredir beklenen talebi karşılayarak yolu tamamen söküp yeniden asfaltlıyor. Biz de caddeye bağlantılı sağlı sollu toplam 282 sokağın tamamına gireceğiz. Çamdibi'nin en büyük sorunlarından biri olan kilit parke taşlarını kaldırarak, vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda asfalt serimine başladık. Başkanımıza da bölgeye gelerek verdiği hizmetlerden dolayı Bornovalılar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BURAK REİS CADDESİ'NDE ASFALT SERİMİ BAŞLADI

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, Çamdibi'nin önemli ulaşım akslarından Burak Reis Caddesi'nde asfalt serim çalışmalarına başladı. Fatih Caddesi kesişiminden başlatılan çalışmalarda, İZBETON ekipleri altyapısı tamamlanan yaklaşık 2 kilometrelik güzergahta yenileme yapıyor. Çalışmalar kapsamında cadde üzerindeki eski asfalt sökülerek yerine yeni asfalt kaplama serilecek.