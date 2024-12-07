İzmir'de Cinayet: Sevgilisi Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de Cinayet: Sevgilisi Tutuklandı

İzmir\'de Cinayet: Sevgilisi Tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı sevgilisi Eda Kuş'un ölümünden dolayı tutuklanan Erdinç B.'nin ifadesi ve olay anına ait kameralar gündemde.

07.12.2024 21:28  Güncelleme: 21:30
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TUTUKLANDI, SEYİR HALİNDEKİ ANLARI KAMERALARA YANSIDI

İzmir'in Konak ilçesinde, hafif ticari araçta tartıştığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedeni ile polis merkezine giden Erdinç B, (34), işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Erdinç B.'nin ifadesinde, Kuş ile araçta tartıştıkları, Kuş'un yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan Erdinç B. ile sevgilisi Eda Kuş'un araçta seyir aldıkları anlar, şehirde bulunan çeşitli MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde; Erdinç B. yönetiminde olan beyaz renkli hafif ticari aracın, sağ kapısı açık bir şekilde trafikte seyir halinde olduğu anlar yer aldı.

Burak UÇAR/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Cinayet: Sevgilisi Tutuklandı - Son Dakika

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