İzmir'de Çocuğa Müstehcen İçerik İddiası: Anne Tutuklandı

30.05.2026 20:31
İzmir'de sosyal medya üzerinden çocuğun müstehcen içeriklerinin paylaşıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı, hala ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bilgisi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Ekipler, mağdurun 11 yaşındaki A.A, şüphelilerin ise anne G.A. ile baba Y.A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla anne gözaltına alınırken, babanın ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. Çocuk ise İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili dijital materyallere el konuldu.

Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinin ardından halası M.V. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne G.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli hala M.V. hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Paris savaş alanına döndü! Onlarca taraftar gözaltına alınıyor
Dembele'nin penaltısından sonra Paris tribünleri alev aldı
Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Göz yummayacağız" çıkışına rest
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler: Namussuzlardan çok daha cesur olacağız
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
