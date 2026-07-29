İzmir'de Çocuğun Kolu Sürgülü Kapıya Sıkıştı - Son Dakika
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İzmir'de Çocuğun Kolu Sürgülü Kapıya Sıkıştı

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11 yaşındaki M.D.Ç.'nin kolu, sürgülü kapı nedeniyle kırıldı. Aile şikayetçi oldu.

İzmir'de 11 yaşındaki çocuğun kolunun sürgülü kapıya sıkışması sonucu kırıldığı olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, 9 Haziran'da Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi'nde bir sitenin sürgülü kapısı çevresinde oyun oynayan M.D.Ç, kolunu kapının demir parmaklıkları arasından diğer tarafa uzattı.

Bu sırada siteden aracıyla çıkış yapmak isteyen bir kişinin uzaktan kumandayla kapıyı hareket ettirmesi üzerine çocuğun kolu sıkıştı.

Ailesi tarafından hastaneye kaldırılan M.D.Ç'nin kolunda kırık tespit edildi. Polise başvuran aile, site yönetimi ile kapıyı hareket ettiren kişi hakkında şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan çocuğun kolunun sıkıştığı anlar, sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Çocuğun Kolu Sürgülü Kapıya Sıkıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Çocuğun Kolu Sürgülü Kapıya Sıkıştı - Son Dakika
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