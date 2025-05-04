İzmir'de Çocuklar İçin Anlatımlı Mozart Konseri

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için "Sadece Mozart" anlatımlı konseri düzenledi. Orkestra şefi İbrahim Yazıcı'nın anlatımını ve solistliğini üstlendiği konserde minik izleyiciler Mozart'ın eserlerini ve ünlü bestecinin hayatını da öğrenme fırsatı buldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın eserlerini çocuklarla buluşturdu. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM) Küçük Salon'da çocuklar için iki seans olarak düzenlenen "Sadece Mozart" isimli anlatımlı konserin anlatımını ve solistliğini ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı üstlendi. Yazıcı, Mozart'ın eserlerini çalarken büyük bestecinin hayatını ve müziğini eğlenceli bir şekilde anlattı. Bazen bir davul, bazen de bir zil olan çocuklar, bu güzel enstrümanlarla oluşturulan büyük orkestra eşliğinde Mozart'ın dünyasına adım attı.

Notaları tanıdılar

Konserde ayrıca çocuklara notalar tanıtıldı, şarkılar söylendi ve seyirci orkestrasıyla birlikte Mozart'ın eserleri hafızalara kazındı. Çocuklar konserde ayrıca müziksel becerilerini geliştirme fırsatı da buldu.