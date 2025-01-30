İzmir'de Çocuklar İçin Kent Kültürü ve Tarihi Eğitimi Başladı - Son Dakika
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İzmir'de Çocuklar İçin Kent Kültürü ve Tarihi Eğitimi Başladı

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde düzenlenen eğitimler yarıyıl tatilinde çocukların ilgisini çekti. 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik programda 2 bin 500 çocuğun yararlanması hedefleniyor.

30.01.2025 11:15  Güncelleme: 12:11
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(İZMİR) - Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) çocuklar için düzenlenen Kent Kültürü ve Tarihi Eğitimleri yarıyıl tatilinde de ilgi gördü. Atölyeler ve gezilerle renklenen programdan mayıs ayı sonuna kadar 2 bin 500 çocuğun yararlanması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların İzmir'i daha yakından tanımaları için Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde (APİKAM) düzenlediği Kent Kültürü ve Tarihi Eğitimleri yarıyıl tatilinde de öğrencilerden büyük rağbet gördü. 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz eğitimler, hem eğitimciler hem de öğrencilerden tam not aldı. Eğitimlere katılan çocuklar, İzmir konulu öyküler üzerinden hem eğlenerek yeni bilgiler öğreniyor hem de yaratıcılıklarını geliştiriyor. Eğitimlerde görsel öykü sunumlarının yanı sıra atölyeler ve sergi ziyaretleri yapılıyor.

Eğitimler, Doç. Dr. Zehra Akdemir Veryeri'nin kaleme aldığı ve Zeynep Yıldız'ın resimlediği " Kemeraltı: Gizli Hazine" ve "Kordon'daki Beyaz Ev" öyküleri üzerinden düzenleniyor. Kurum bünyesindeki eğitmenler Hayriye Nur Mumcular, Gizem Menekşe ve Akın Onur Bazkara aracılığıyla verilen eğitimlerden sonra öğrencilere kitap da hediye ediliyor. Eğitimler kapsamında APİKAM sergi salonundaki "Yanık Yurt- Kurtuluş Savaşı'nda İzmir ve Batı Anadolu Yangınları" sergisi de rehber eşliğinde gezdiriliyor. Hem kültürel miras bilincini hem de Milli Eğitim Bakanlığı müfredatını destekleyici bir nitelik taşıyan eğitimlere katılım için sınıf öğretmenleri 293 15 88 ve 293 39 10 numaralı telefonlardan başvuru yapabilir.

"Öğrencilerimizle bu yolculukta yer almaktan mutluluk duyuyoruz"

Eğitime öğrencileri ile birlikte katılan Türkçe öğretmeni Merve Tık, "Bahçeşehir Koleji Bornova Kampüsü olarak öğrencilerimizle APİKAM'a geldik. Bu eğitim, bizim için diğer etkinliklerden farklıydı. Çünkü İzmir'in kent arşivi ile ilgili çok güzel bilgiler öğrendik. İzmir'in yeniden doğuşuna, Atatürk'ün İzmir'e verdiği öneme dair çok farklı bilgiler edindik. Öğrencilerimizle bu yolculukta yer almaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Çocuklar İçin Kent Kültürü ve Tarihi Eğitimi Başladı - Son Dakika

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