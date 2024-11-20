İzmir'de Çocuklar Masal Diyarına Yolculuk Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Çocuklar Masal Diyarına Yolculuk Yapıyor

İzmir\'de Çocuklar Masal Diyarına Yolculuk Yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği Masal Atölyesi ile çocukları eğlendirip öğretirken hayal güçlerini geliştiriyor. Atölyeye katılan çocuklar, masal dünyasında keyifli anlar yaşadı.

20.11.2024 10:20  Güncelleme: 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için hazırladığı atölyelerle çocukları masal diyarına götürüyor. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Buca Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi'nde bir araya gelen çocuklar, Masal Atölyesi'nde hem eğlendi hem öğrendi.

İzmirli çocuklar, Masal Atölyesi ile masal diyarına yolculuk yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında  bir dizi atölye düzenledi. Atölye çalışmasına katılan çocuklar, masalın gidişatına göre kendi zihninde çözümlemeler yaparak hayal güçlerini geliştirdi. 1995 yılından bu yana hizmet veren ve 4 bin 583 üyesi bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi'nde yapılan atölyeyi aileler de ilgiyle izledi. Sıla Topçam yürütücülüğündeki atölyeye Efe Apat ile katılan Nurgül Apat, kütüphanenin çocuklar için yararlı olduğunu, kütüphanenin sessiz ve rahat ortamında çocuklarının güvenle çalışabildiğini belirtirken, düzenlenen masal atölyesinden de çok keyif aldıklarını söyledi. Efe Apat ise masal atölyesi ile hayal dünyasına yolculuk yaptığını ve çok güzel bir gün geçirdiğini aktardı.

Etkinlikler sürüyor

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, çeşitli atölye çalışmalarını hem çocuklar hem de yetişkinler için yıl boyunca sürdürüyor. Atölyeler, İzmir'in farklı noktalarında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphanelerde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Hakları Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Eğitim, Yaşam, Dünya, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Çocuklar Masal Diyarına Yolculuk Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog’a hava sahamızı kapattık Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün başladı
10:00 Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
15:25 MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması
15:17 Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği Yenidoğan Çetesi davasında Kurtlar Vadisi repliği
15:15 Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu Zirvede bakın kim var: 81 ilin en değerli futbolcuları belli oldu
15:13 Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:07 Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım Kuşum Aydın: Kazandığım her şeyi bebek suratıma harcadım
14:58 Büyük heyecan bu akşam İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11’leri Büyük heyecan bu akşam! İşte Karadağ - Türkiye maçının muhtemel 11'leri
14:56 Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı Genç anne, havalimanında bilet sırasında beklerken doğum yaptı
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:48 Torreira Galatasaray’dan ayrılıyor Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 11:12:06. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Çocuklar Masal Diyarına Yolculuk Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.