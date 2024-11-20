İzmir\'de Çocuklar Masal Diyarına Yolculuk Yapıyor

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için hazırladığı atölyelerle çocukları masal diyarına götürüyor. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Buca Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi'nde bir araya gelen çocuklar, Masal Atölyesi'nde hem eğlendi hem öğrendi.

İzmirli çocuklar, Masal Atölyesi ile masal diyarına yolculuk yapıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında bir dizi atölye düzenledi. Atölye çalışmasına katılan çocuklar, masalın gidişatına göre kendi zihninde çözümlemeler yaparak hayal güçlerini geliştirdi. 1995 yılından bu yana hizmet veren ve 4 bin 583 üyesi bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi'nde yapılan atölyeyi aileler de ilgiyle izledi. Sıla Topçam yürütücülüğündeki atölyeye Efe Apat ile katılan Nurgül Apat, kütüphanenin çocuklar için yararlı olduğunu, kütüphanenin sessiz ve rahat ortamında çocuklarının güvenle çalışabildiğini belirtirken, düzenlenen masal atölyesinden de çok keyif aldıklarını söyledi. Efe Apat ise masal atölyesi ile hayal dünyasına yolculuk yaptığını ve çok güzel bir gün geçirdiğini aktardı.

Etkinlikler sürüyor

Kütüphaneler Şube Müdürlüğü, çeşitli atölye çalışmalarını hem çocuklar hem de yetişkinler için yıl boyunca sürdürüyor. Atölyeler, İzmir'in farklı noktalarında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphanelerde gerçekleştiriliyor.