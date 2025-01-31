İzmir'de Çocuklar Yarıyıl Tatilinde Sinema ve Tiyatro ile Eğlendi - Son Dakika
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İzmir'de Çocuklar Yarıyıl Tatilinde Sinema ve Tiyatro ile Eğlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Dayanışma Noktaları, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerle ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sinema ve tiyatro ile buluşturdu. 5. Çocuk Filmleri Şenliği'nde Tembeller Ailesi animasyonu ve Kendini Arayan Zürafa kukla oyunu sahnelendi.

31.01.2025 09:55  Güncelleme: 11:05
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "yerinde hizmet" anlayışıyla kentin farklı mahallelerinde kurduğu Dayanışma Noktaları, yarıyıl tatilinde çocukları sinema ve tiyatroyla buluşturdu. İlkokul ve ortaokul öğrencileri, aileleriyle 5. Çocuk Filmleri Şenliği kapsamında Tembeller Ailesi adlı animasyon filmini ve Kendini Arayan Zürafa adlı kukla tiyatrosunu izleyerek keyifli anlar yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet çalışmalarını mahallelere taşıdığı Dayanışma Noktaları, bu kez yarıyıl tatilinde öğrenci ve ailelerine yönelik etkinliklerle öne çıktı. Kent genelinde bulunan Dayanışma Noktalarından hizmet alan ilkokul ve ortaokul öğrencileri, aileleriyle birlikte sinema ve tiyatro izledi. Yaklaşık 200 öğrenci ve velinin Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından 15 ilçede düzenlenen 5. Çocuk Filmleri Şenliği'ne katılması sağlandı. Tania Vincent ve Ricard Cussó yönetmenliğindeki 2024 yapımı Tembeller Ailesi adlı animasyon, Türkçe dublajlı olarak ekrana yansıtıldı. Çocuklar ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın sevilen eseri "Kendini Arayan Zürafa" adlı kukla tiyatrosunu da izleme fırsatı buldu. Kukla tiyatrosu, çocukların hayal dünyasına renk katarken, onlara farklı bakış açıları kazandırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Çocuklar Yarıyıl Tatilinde Sinema ve Tiyatro ile Eğlendi - Son Dakika

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