İzmir'de Çocuklara Suyun Önemi Eğitiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Çocuklara Suyun Önemi Eğitiliyor

Geniş Video İzle

İzmir Büyükşehir Belediyesi, su krizine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla 'İZSU Okullarda' projesine devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk etkinliğinde, anaokulu öğrencilerine su tasarrufu eğitimi verildi.

01.11.2024 10:14  Güncelleme: 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Su krizine karşı geliştirdiği farkındalık çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İZSU Okullarda projesine devam ediyor. Projenin 2024-2025 eğitim öğretim dönemindeki ilk etkinliği, İZELMAN Anaokullları'ndan gelen öğrencilere verilen eğitimle gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü suyun önemi, kullanımı ve sürdürülebilirliği hakkında çocuklarda erken yaşta farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği, "İZSU Okullarda" projesine yeni eğitim öğretim döneminde de devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk etkinliği, İzmir Sanat Merkezi'nde, İZELMAN Anaokulları'na bağlı 13 okuldan gelen 289 öğrenciyle yapıldı. "Geleceğin Suyunu Su Liderleri Koruyor" adıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklara suyun önemi ve suyun bilinçli kullanımı eğlenceli yöntemlerle aktarıldı.

"Suyumuza, geleceğimize sahip çıkacağız"

Kurum olarak su tasarrufu odaklı eğitimler ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre idealini aktarmayı amaçladıklarını belirten İZSU Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akkavak, projenin önemini de çocuklara, şu ifadelerle anlattı:

"Burada bulunan arkadaşlar çok şanslı. Çünkü bugün buradan çıktıktan sonra su ile ilgili çok ilginç bilgiler öğrenmiş olacaksınız. Daha önce duymadığınız bilgileri öğreneceksiniz. Biz ise sizlerin geleceğinizi korumak için yeni projeler üreterek suyumuza, geleceğimize sahip çıkacağız."

Miniklere tasarruflu su kullanımı eğitimi

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte, 5-6 yaş anaokulu öğrencilerine su tasarrufu eğitimi de verildi. "Şıpşıp" isimli, su damlacığı şeklindeki maskotun da eşlik ettiği eğitimde, çocukların günlük hayatta nerelerde su israfı yaptıklarını fark edebilmeleri ve suyu nasıl koruyabilecekleri gibi temel konular, müzikler ve danslar eşliğinde aktarıldı. Jonglör gösterisi ile de çocuklar günün tadını, doyasıya çıkardı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Çocuklara Suyun Önemi Eğitiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:33:12. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de Çocuklara Suyun Önemi Eğitiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.