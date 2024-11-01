İzmir'de Çocuklara Suyun Önemi Eğitiliyor

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(İZMİR)- Su krizine karşı geliştirdiği farkındalık çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İZSU Okullarda projesine devam ediyor. Projenin 2024-2025 eğitim öğretim dönemindeki ilk etkinliği, İZELMAN Anaokullları'ndan gelen öğrencilere verilen eğitimle gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü suyun önemi, kullanımı ve sürdürülebilirliği hakkında çocuklarda erken yaşta farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği, "İZSU Okullarda" projesine yeni eğitim öğretim döneminde de devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim döneminin ilk etkinliği, İzmir Sanat Merkezi'nde, İZELMAN Anaokulları'na bağlı 13 okuldan gelen 289 öğrenciyle yapıldı. "Geleceğin Suyunu Su Liderleri Koruyor" adıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklara suyun önemi ve suyun bilinçli kullanımı eğlenceli yöntemlerle aktarıldı.

"Suyumuza, geleceğimize sahip çıkacağız"

Kurum olarak su tasarrufu odaklı eğitimler ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre idealini aktarmayı amaçladıklarını belirten İZSU Genel Müdür Yardımcısı Özgür Akkavak, projenin önemini de çocuklara, şu ifadelerle anlattı:

"Burada bulunan arkadaşlar çok şanslı. Çünkü bugün buradan çıktıktan sonra su ile ilgili çok ilginç bilgiler öğrenmiş olacaksınız. Daha önce duymadığınız bilgileri öğreneceksiniz. Biz ise sizlerin geleceğinizi korumak için yeni projeler üreterek suyumuza, geleceğimize sahip çıkacağız."

Miniklere tasarruflu su kullanımı eğitimi

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte, 5-6 yaş anaokulu öğrencilerine su tasarrufu eğitimi de verildi. "Şıpşıp" isimli, su damlacığı şeklindeki maskotun da eşlik ettiği eğitimde, çocukların günlük hayatta nerelerde su israfı yaptıklarını fark edebilmeleri ve suyu nasıl koruyabilecekleri gibi temel konular, müzikler ve danslar eşliğinde aktarıldı. Jonglör gösterisi ile de çocuklar günün tadını, doyasıya çıkardı.