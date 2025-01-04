İzmir'de 'Çok Tuhaf Soruşturma' Oyunu Kapalı Gişe Oynuyor

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(İZMİR)- İzmir Şehir Tiyatroları'nın aralık ayında gösterime giren "Çok Tuhaf Soruşturma" oyunu büyük ilgi görüyor. Ferhan Şensoy'un kaleme aldığı oyunu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay da izledi. Sahne performansıyla göz dolduran oyuncular, dakikalarca ayakta alkışlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (İzBBŞT) yeni oyunu "Çok Tuhaf Soruşturma"yı izledi. İzBBŞT İsmet İnönü Sahnesi'nde seyirciyle buluşan oyun salonu tamamen dolduran tiyatroseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

Kapalı gişe oynuyor

Geçtiğmiz aralık ayında prömiyeri yapılan "Çok Tuhaf Soruşturma" oyunu ilk günden bu yana tüm gösterimlerinde kapalı gişe oynama başarısı gösterdi. Türkiye'deki adalet sisteminin işleyişine yönelik çarpıklık üzerine usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un yazdığı, İzBBŞT Genel Sanat Yönetmeni Vekili Harun Özer'in yönettiği oyunda bir hata sonucu hapishaneye düşen üç arkadaşın başından geçenler kara komedi tarzında ele alınıyor. Oyunda Ayhan Anıl, Bahadır Buyruk, Ozan Çolak, Mustafa Can Yılmaz, Okan Kam ve Candaş Yılancı rol alıyor. Oyunun ışık tasarımını Kaan Burmaoğlu, sahne tasarımını Anıl Işık, giysi tasarımını Deniz Bilgili yaparken, müzik tasarımında ise Kıvanç Sarıkuş imzası bulunuyor.