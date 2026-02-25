İzmir Büyükşehir Ekipleri Ödemiş'te Felaketi Önledi - Son Dakika
İzmir Büyükşehir Ekipleri Ödemiş'te Felaketi Önledi

25.02.2026 10:04  Güncelleme: 11:17
İzmir Büyükşehir Belediyesi, orman yangınları sonrası kesilen tomrukların menfezi tıkamasıyla meydana gelen yol çökmesi için onarım çalışmaları başlattı. Alternatif güzergah oluşturularak ulaşım kesintisiz sağlanıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'te Çamyayla-Horzum yolunda orman yangınlarının ardından kesilen tomrukların yağışlar nedeniyle menfezi tıkaması sonucu çöken yolda onarım çalışmalarına başladı. Yoğun yağışta çökme riskini önceden tespit ederek can ve mal kaybını önleyen ekipler, alternatif güzergah oluşturarak ulaşımın kesintiye uğramasını da engelledi. Menfez temizliği ve dolgu çalışmalarının ardından yol yenilenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ödemiş'te Çamyayla, Horzum ve Lübbey mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda meydana gelen çökme için onarım çalışması başlattı. 13 Şubat'ta aşırı yağışların etkisiyle, orman yangını sonrası bölgede bırakılan tomrukların menfezi tıkaması sonucu heyelan oluşmuş, yolun bir bölümü çökmüştü. Yağışların etkili olduğu süreçte gece gündüz teyakkuzda olan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çamyayla, Horzum ve Lübbey mahallelerine ulaşımı sağlayan yolda kayma tespit ederek güzergahı iki yönlü trafiğe kapatıp önlem aldı ve olası can ile mal kaybının önüne geçti. Aynı günün akşam saatlerinde yolda çökme meydana gelmesi üzerine alternatif güzergah oluşturularak çalışmalar planlandı. Mahallelere ulaşımın sorunsuz sağlanması için Suçıktı ve Tosunlar mahalleleri güzergahındaki 35 kilometre uzunluğundaki yolda gerekli düzenlemeler yapılarak Çamyayla, Horzum ve Lübbey mahallelerine ulaşım aksamadan sağlandı. Bölgede yağışların durması ve çökme riskinin ortadan kalkmasıyla güvenli çalışma koşulları sağlandı, onarım çalışmalarına hızla başlandı.

Yangının ardından kesilen ağaç tomrukları menfez girişini tıkadı

Güney Bölge Yol İşleri Şube Müdürlüğü Yol Formeni Mehmet Alaçam, yaz döneminde ilçede yaşanan orman yangınını hatırlatarak, "Yangın sonrası bölgede orman kesim işçileri tarafından temizlik çalışmaları yapıldı. Ancak kesilen tomrukların yeterince düzenli kaldırılmaması nedeniyle yağmur suyunun akışını sağlayan menfezin girişi tıkanmış. Menfez tıkanınca su yolun üzerinden aşarak zemin yapısında bozulmaya yol açtı. Ayrıca yangın sonrasında orman tabanı oluşmadığı için yağışlarla birlikte toprak kaymaları da meydana geldi" dedi.

"En kısa sürede ulaşıma açacağız"

Çalışma sürecine ilişkin bilgi veren Alaçam, "Şu anda kopan yolun dolgusunu yapıyoruz. Dolgu tamamlandıktan sonra yol kaplamasını gerçekleştireceğiz. Derede halen su akışı var. İş makinelerimizin güvenli şekilde çalışabilmesi için suyun azalmasını bekledik. Dere tabanı toprak kaymaları nedeniyle mil ile dolmuş durumda ve bu da makineleri zorluyor. Yağışların durmasının ardından gerekli çalışmalara başladık. Şu an herhangi bir sorun yok. Yolun güvenliğini sağladık; Çamyayla ve Horzum yönünden geçişler kapalı. Çalışmalarımız planlandığı şekilde ilerliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ulaşımını en kısa sürede yeniden sağlamak için çalışıyoruz ve yolu en kısa zamanda trafiğe açacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

