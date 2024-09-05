İzmir'de Darağaç Fermantasyon Projesi hibe almaya hak kazandı

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(İZMİR) - İzmir'de Konak Belediyesi'nin Darağaç Kolektifi Derneği'yle birlikte hazırladığı "Darağaç Fermantasyon Projesi", Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı'ndan hibe alan 10 proje arasına girdi.

Konak Belediyesi'nin, Darağaç Kolektifi Derneği ile ortaklaşa hazırladığı Darağaç Fermantasyon Projesi, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı'ndan hibe almaya hak kazandı. Sivil toplum ve yerel yönetim iş birliğindeki projeleri kapsayan ve toplam bütçesi 1,3 milyon avro olan programda Konak, Türkiye'nin 7 bölgesindeki 35 şehirden toplam 131 proje arasında ilk 10'a girdi. Genç sanatçı ve tasarımcıların, atölye ve deneyim alanlarının eksikliği, kent yaşantısına katkıda bulunabilecek fikir ve projelerin izleyicisiyle buluşmakta zorlanması, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının hem kendi içerisinde hem de birbirleriyle olan iletişim sorunlarının aşılabilmesi ve somut çözümler önerilmesi konularını merkeze alan proje ile projenin yapılacağı Umurbey Mahallesi'nde sanat hiç durmayacak.

Bir yıl boyunca sanat hiç durmayacak

Bir yıl sürecek Darağaç Fermantasyon Projesi kapsamında, Darağaç Kolektifi'nin sanatsal faaliyetlerini sürdürdüğü Umurbey Mahallesi'nin sokakları sanatın adresi olacak. 2025'te 10'uncu yılını kutlayacak olan Darağaç'ın yıldönümü etkinlikleri de proje kapsamında "Darağaç X" başlığı altında yapılacak. Yine proje kapsamında Umurbey Mahallesi'nde yer alan metruk bir yapının "Darağaç Mutfak" ismiyle kamusal bir mutfak alanına dönüştürülmesi de amaçlanıyor.

Konak Belediyesi'nin kente kazandırdığı sanat merkezi Konak Modern de "Darağaç Fermantasyon" sergisiyle üretimlere ev sahipliği yapacak. Hem merkez hem de merkezin konumlandığı sokak yeni mezun sanatçı ve tasarımcıları önceleyen etkinlere sahne olacak.