İZMİR merkezli 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün finansmanına yönelik İzmir merkezli 4 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, 12 şüpheliden 10'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin yurt dışında, 1 şüphelinin ise firari olduğu belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de DEAŞ Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?