İzmir'de Doğal Gaz Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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İzmir'de Doğal Gaz Çalışmaları Devam Ediyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak'taki doğal gaz altyapı çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Konak ilçesi Çınartepe Mahallesi'nde İzmirgaz tarafından yürütülen doğal gaz altyapı çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu çalışma kapsamında düzenlenen kazı ruhsatında toplam 61 sokak yer almakta olup, bunların 6 bin 342 metresi asfalt, 4 bin 066 metresi parke olmak üzere toplam 10 bin 408 metre çalışma alanı bulunmaktadır. 9 sokakta İzmirgaz'a ait ana hat ve servis hattı imalatları tamamlanmıştır. 30 sokakta ana hat imalatları tamamlanmış olup, servis hattı çalışmalarına devam edilmektedir. 22 sokakta ise henüz herhangi bir çalışma başlatılmamıştır. Çalışmaların ruhsat kapsamında belirlenen program doğrultusunda sürdürülmesi ve imalatların tamamlanmasının ardından üstyapı düzenlemelerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" denildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Doğal Gaz Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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