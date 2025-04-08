İzmir'de Doğanın Sesi Temalı Yeniden Sinematek Gösterimleri Başlıyor - Son Dakika
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İzmir'de Doğanın Sesi Temalı Yeniden Sinematek Gösterimleri Başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yeniden Sinematek etkinlikleri, nisan ve mayıs aylarında doğa temalı film gösterimleri ve COALITION sergisi ile sanatseverleri buluşturuyor. Ücretsiz film gösterimleri İzmir Sanat'ta yapılacak.

08.04.2025 11:26  Güncelleme: 12:23
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek nisan ve mayıs gösterimleri, "Doğanın Sesi" temasıyla kentte bahar havası yaşatacak. Yeniden Sinematek kapsamında ekoloji temalı COALITION sergisi de sanatseverlerle buluşacak.

İzmirlileri kült filmlerle buluşturan Yeniden Sinematek, nisan ve mayıs gösterimleri ile kente bahar havası getiriyor. İki ay boyunca çok sayıda film İzmir Sanat'ta ücretsiz gösterilecek. Yeniden Sinematek filmleriyle bağlantılı olarak İzmir Fransız Kültür Merkezi iş birliği ile COALITION sergisi de gezilebilecek.

Film gösterimleri kapsamında 13 Nisan'da Hayvan Krallığı, 20 Nisan'da Kya'nın Şarkı Söylediği Yer ve 27 Nisan'da Neandria var. Mayıs ayı gösterimleri ise 4 Mayıs'ta Toprağın Tuzu filmi ile başlayacak. 11 Mayıs'ta Kötülük Diye Bir Şey Yok, 18 Mayıs'ta Buğday ve 25 Mayıs'ta Flow: Bir Kedinin Yolculuğu filmleri sinemaseverlerle buluşacak. Tüm filmler İzmir Sanat Büyük Salon'da saat 19.00'da ücretsiz olarak gösterilecek.

Ekoloji temalı COALITION sergisi ise Fransız Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda 26 Nisan'a kadar pazar günleri hariç 10.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilecek. 2024 baharında Paris'te lansmanı yapılan ve büyük beğeni toplayan sergi, Paris'te sanat ve ekoloji alanında önde gelen bir kuruluş olan COAL'ın 15. yıl dönümünü kutluyor. İzmir Fransız Kültür Merkezi için özel olarak tasarlanan COALITION sergisinin bu versiyonu, ekolojik sanat sahnesindeki yaklaşımların zenginliğini ve çeşitliliğini temsil eden 12 sanatçıyı bir araya getiriyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Doğanın Sesi Temalı Yeniden Sinematek Gösterimleri Başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Doğanın Sesi Temalı Yeniden Sinematek Gösterimleri Başlıyor - Son Dakika
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