Torbalı'da doktora saldırıya ilişkin gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Torbalı'da doktora saldırıya ilişkin gerekçeli karar açıklandı

Torbalı\'da doktora saldırıya ilişkin gerekçeli karar açıklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, aile sağlığı merkezinde "beyaz kod" verdiği kişi ve yakınları tarafından olaydan yaklaşık 1,5 ay sonra sopalarla darbedilen doktor Ekin Hürel Günay'ın yaralanmasına ilişkin verilen 7 yıl 6'şar ay hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı. Gerekçeli kararda, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

13.03.2024 12:18  Güncelleme: 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Torbalı ilçesinde, aile sağlığı merkezinde "beyaz kod" verdiği kişi ve yakınları tarafından olaydan yaklaşık 1,5 ay sonra sopalarla darbedilen doktor Ekin Hürel Günay'ın yaralanmasına ilişkin verilen 7 yıl 6'şar ay hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesince, 7 Ekim 2022'de doktor Günay'ı mesai bitimi yolda sopayla darbettikleri gerekçesiyle 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılan sanıklar S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı.

Gerekçeli kararda, olay anına ilişkin kamera görüntülerinin ayrıntılı şekilde incelendiği belirtildi.

Olayın öncesinde sanıkların içerisinde bulunduğu aracın müştekinin aracının arkasından geldiği aktarılan kararda, ikisi elinde sopa olan üç kişinin Günay'ı dövdüğü kaydedildi.

Doktor Günay'ın ilk muayenesinde hayati tehlikesinin bulunduğu gerekçeli kararda yer aldı.

Yaklaşık 6 ay sonra yapılan muayenesine göre Günay'ın sağ gözündeki fonksiyonel kaybın yüzde 10'dan fazla, yüzde 50'den az olduğu yönünde rapor düzenlendiği bildirilen gerekçeli kararda, müştekinin duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıfladığı belirtildi.

Sanıkların; "doktorla olay günü tesadüfen karşılaştıklarını, daha önceden sanığın biriyle aralarında geçen olayı konuşmak amacıyla araçtan indiklerini ve doktorun kendilerine hakaret etmesi üzerine saldırdıkları" yönündeki savunmaları da kararda yer aldı.

Sanıkların doktoru takip etmedikleri yönünde beyanı bulunduğu belirtilen kararda, şüphelilerin içinde bulunduğu aracın, müştekinin çalıştığı 5 Nolu Sağlık Ocağı karşısındaki iş yeri kamerası kayıtlarında saat 16.40 sıralarında tespit edildiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

"Her ne kadar sanıklar olay günü konuşmak için gittiklerinde müştekinin kendilerine hakaret ettiğini savunmuşlarsa da kamera kayıtlarında sanıkların elinde sopaya benzer cisimle araçtan indiği ve birkaç saniye sonra doktoru darbettikleri görülmektedir. Dolayısıyla sanık savunmalarının suçtan kaçmaya yönelik olduğu kanaatiyle haksız tahrik indirimi yapılmamıştır. Ayrıca sanık Servet ile doktor arasında daha önceden sağlık ocağında gerçekleşen olayın tarihi ile bu dosyaya konu olay tarihi karşılaştırıldığında üzerinden 2 aya yakın zaman geçtiği ve artık haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiren bir hiddet veya şiddetli elemin etkisinden bahsedilemeyeceği anlaşılmaktadır."

Olay

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde 22 Ağustos 2022'de çıkan kavgada, doktor Ekin Hürel Günay, S.A. hakkında "beyaz kod" vermişti. Bu olaydan 1,5 ay sonra 7 Ekim 2022'de mesai bitiminde kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Günay, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Şüphelilerin, hakkında "beyaz kod" verilen S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanıklara 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

Kaynak: AA

Torbalı, İzmir, Suç, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Torbalı'da doktora saldırıya ilişkin gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 CHP’deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı Aralarında İmamoğlu’nun danışmanı da var CHP'deki para sayma görüntüleriyle ilgili 3 kişi ifadeye çağrıldı! Aralarında İmamoğlu'nun danışmanı da var
13:03 Kedi Eros’u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim Kedi Eros'u vahşice katleden İbrahim Keloğlan ifade verdi: Ben bir suç makinesi değilim
11:40 ABD merkezli dergiden ’Türkiye Batı’nın Dostu Değil’ başlıklı skandal analiz ABD merkezli dergiden 'Türkiye Batı'nın Dostu Değil' başlıklı skandal analiz
11:06 Kızıldeniz’de gerilim tavan yaptı Yunan savaş gemisi, 2 İHA’ya ateş açtı Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı
10:42 Ayhan Bora Kaplan’dan “kara para“ savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur Ayhan Bora Kaplan'dan "kara para" savunması: Mal varlığımdaki artışın sebebi enflasyondur
11:36 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi Leyla Bilginel’in anlattıkları ağızları açık bıraktı 5 yaşında bıçaklı saldırıya uğradı, 7 yaşında taciz edildi! Leyla Bilginel'in anlattıkları ağızları açık bıraktı
11:30 Çin’de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı Çin'de restorandaki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi: 2 ölü, 26 yaralı
11:28 İsrail, Lübnan’ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde araç ve motosiklete hava saldırısı düzenledi
11:27 Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum Gece kulübü sahibini öldüren sanık: Silahı hobi olarak taşıyordum
11:24 Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti Tek bir ağızdan “Katil İbrahim Keloğlan“ sloganı attılar Hayvanseverler Eros için adliyeye akın etti! Tek bir ağızdan "Katil İbrahim Keloğlan" sloganı attılar
11:08 Filistinli çocuklardan İsrail’e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun Filistinli çocuklardan İsrail'e boş tabaklı protesto: Soykırımı durdurun
10:46 İngiltere, göçmenlere Ruanda’ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor İngiltere, göçmenlere Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterlin teklif etmeyi planlıyor
10:39 Japon firmanın ’Kairos’ roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti Japon firmanın 'Kairos' roketi fırlatmadan 5 saniye sonra infilak etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 13:46:48. #1.11#
SON DAKİKA: Torbalı'da doktora saldırıya ilişkin gerekçeli karar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement