Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ve Karşıyaka ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.Ö.'yü durdurup kontrol etti. Sorguda, S.Ö.'nün 'Dolandırıcılık' suçundan 35 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan S.Ö. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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