İzmir'de Dördüncü Kent Lokantası Menemen'de Açıldı

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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dördüncü Kent Lokantası Menemen'de açıldı. Hafta içi her gün saat 11.30'dan itibaren hizmet verecek lokantada dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL'den satışa sunulacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez hayata geçirdiği Kent Lokantası'nın dördüncüsü Menemen'de açıldı. Lokanta, Mermerli Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 30-A adresinde hafta içi her gün saat 11.30'dan itibaren hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olarak Kent Lokantalarını işleten Grand Plaza A.Ş.'de görevli gıda mühendisi Ayşe Berfu Yalınsu, vatandaşların geri dönüşlerinin çok olumlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Kent Lokantaları İzmir geneline yayılacak"

"Kent Lokantası, Başkanımızın seçim vaadiydi, Menemen'de dördüncüsünü açtık. Faaliyete geçen lokantalardan dolayı vatandaşlarımızın tepkisi de çok olumlu. İzmirliler bu hizmetten memnun olduklarını her fırsatta bize bildiriyor. Biz de lokantalarımızı daha fazla noktada halkımızla buluşturmak için çalışmalar yapıyoruz. Lokantalarımızda çıkardığımız yemekler, sağlıklı ve kaliteli. Vatandaşlarımız hiçbir şekilde endişe duymadan lokantalarımıza gelip sağlıklı ve kaliteli yemeği ekonomik fiyatlarla yiyebilir."

Menemenliler memnun

Kent Lokantası'nın Menemen şubesinin müşterileri ise düşüncelerini şöyle aktardı:

- Mustafa Aydın: "Daha önce Çiğli'deki lokantada yemek yemiştim. Toplumsal anlamda yapılan bu işi anlamlı buluyorum ve daha da artırılmasını talep ediyorum. Yemeklerden çok memnunuz. Fiyat çok iyi. Menü doyurucu, besleyici. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

-Ömer Paral: "Çok memnun kaldık. Böyle bir hizmet lazımdı. Herkes için hayırlısı olsun. Yemekler lezzetli, fiyat konusunda zaten tartışmaya gerek yok."

-Erdinç Demir: "Çok güzel bir hizmet. 100 liraya bir sandviç yiyorduk. Şimdi 50 liraya 4 çeşit yemek yiyoruz. İnşallah devam eder bu hizmet ve Menemen halkı da rahat eder."

- Ahmet Erol: "Yemekler çok güzel. İlk defa geliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Her yere açılmasını istiyorum. Dar gelirli insanların yararlanmasını istiyorum. Bir çorba 90 lira. Burada 4 çeşit yemek suyla beraber 50 lira."

Kent Lokantaları'ndaki menüler 4 çeşitten oluşuyor ve her gün Grand Plaza A.Ş. bünyesinde çalışan gıda mühendisleri tarafından belirleniyor. Menüde beslenme değerleri gözetilerek belirlenen doyurucu bir ana yemek ve tüm menüyle uyumlu şekilde belirlenen bir çorba yer alıyor. Menüde, pilav, makarna gibi çeşitlerin yanı sıra salata, tatlı ya da meyve gibi bir yardımcı yemek de bulunuyor. Kent Lokantaları'nın 50 TL'den sunulan menüsüne dahil olan su ve ekmek de İzmir'in kendi üretimi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Ödemiş Bademli'de ürettiği doğal kaynak suyu Bademsu ve Çiğli Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen Halk Ekmek vatandaşlara sunulan menüde yer alıyor.