İzmir'de düzenlenen Çağdaş Gençlik Kampı gençlere eğlence ve eğitim sunuyor - Son Dakika
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İzmir'de düzenlenen Çağdaş Gençlik Kampı gençlere eğlence ve eğitim sunuyor

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İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ÇYDD iş birliğiyle düzenlenen 2. Çağdaş Gençlik İzmir Kampı, gençlere eğlenceli ve eğitici aktiviteler sunarak sosyalleşmelerini sağlıyor.

26.08.2024 14:45  Güncelleme: 16:00
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğiyle 23-26 Ağustos 'ta Bornova Gençlik Yerleşkesi'nde düzenlenen '2. Çağdaş Gençlik İzmir Kampı' ile gençler birçok eğitici ve eğlendirici aktiviteyle hem öğrendi hem sosyalleşti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ÇYDD iş birliğiyle düzenlenen Çağdaş Gençlik İzmir Kampı bu yıl ikinci kez düzenlendi. Kamp boyunca katılımcılar, hem sosyalleşti hem de eğitici aktiviteler ile buluştu. Aktivitelere katılan gençler, farklı konu başlıklarında yapılan kişisel gelişim eğitimlerine de katılma şansı buldu.

"Yılın stresinden uzaklaşıyorlar"

ÇYDD İzmir Gençlik Yürütme Kurulu Kolaylaştırıcı Yardımcısı Eren İnan,"Buraya gelen gençler 18-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileri. Burada hem onların sivil toplumla ilgili bilincini geliştirmek hem de kişisel gelişimlerine destek olmak istiyoruz. Kampta bir günleri hem eğlenceyle hem de eğitimle dolu geçiyor. Aynı zamanda da yılın stresinden uzaklaşmış oluyorlar" dedi.

Kampa katılan gençler, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

-Gür Arkan: "Bugün kil etkinliğimiz vardı. Burada gün oldukça eğlenceli geçiyor. Gelişim açısından da güzel eğitimlerimiz var. Hem onlara katılıyoruz hem eğleniyoruz."

-Berfin Bozkurt: "Eğitici aktiviteler yapıyoruz. Bu kampın belediyemizin ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin gençleri önemsediğinin bir örneği olduğunu hissediyorum. Mutluyum, gençlere güzel eğlenceli fırsatlar sunuyor."

- Seda Kaya: "Gayet mutluyum, keyifliyim, arkadaşlarımla beraber vakit geçiriyoruz, oyunlar oynuyoruz, eğitimler alıyoruz. Sosyalleşmek için de çok güzel bir etkinlik oldu. Gerçekten değerli hissediyorum. Gençler sosyalleşmek istiyor ama ekonomik sebeplerden dolayı zorlanıyor. Bu gibi olanaklar sayesinde yeni arkadaşlar ediniyoruz, birbirimize bir şeyler katabiliyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de düzenlenen Çağdaş Gençlik Kampı gençlere eğlence ve eğitim sunuyor - Son Dakika

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