İzmir Edebiyat Festivali için lise yarışması başvuruları başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Edebiyat Festivali için lise yarışması başvuruları başlıyor

19.05.2026 10:55  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 10. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında lise öğrencilerine yönelik şiir, öykü ve deneme yarışması 22 Mayıs’ta başlıyor. Başvurular 31 Temmuz’a kadar sürecek, sonuçlar 30 Ağustos’ta açıklanacak.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 25-27 Eylül tarihlerinde yapılacak 10. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Edebiyat İyileştirir Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması"na başvurular 22 Mayıs'ta başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yapacağı 10. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali kapsamında düzenlenen "Edebiyat İyileştirir Şiir, Öykü ve Deneme Yarışması" için başvurular 22 Mayıs'ta başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nce yürütülen etkinlikle, gençlerin edebiyata ilgisinin artırılması ve yaratıcı ifade becerilerinin desteklenmesi hedefleniyor. Türkiye genelinde lise hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmada, katılımcılar şiir, öykü ve deneme türlerinde eserleriyle yer alabilecek. Tüm eserlerde "Edebiyat İyileştirir" teması esas alınacak.

SONUÇLAR 30 AĞUSTOS'TA AÇILLANACAK

Yarışmada her kategoride dereceye giren katılımcılara ödül verilecek. Birincilik ödülü 30 bin TL, ikincilik ödülü 20 bin TL, üçüncülük ödülü 15 bin TL, mansiyon ödülü ise 10 bin TL olarak belirlendi. Yarışmaya başvurular 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 30 Ağustos'ta açıklanacak. Ödüller ise 25–27 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek festival kapsamında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Bu yılın seçici kurulunda; şiir kategorisinde Zeynep Uzunbay, Mavisel Yener ve Yusuf Alper, öykü kategorisinde Ferda İzbudak, Hüseyin Peker ve Polat Özlüoğlu, deneme kategorisinde ise Altay Ömer Erdoğan, Hülya Soyşekerci ve Ünal Ersözlü yer alıyor.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi ve başvuru koşullarına izmir.art web sitesi üzerinden ulaşılıyor.

Kaynak: ANKA

Edebiyat, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Edebiyat Festivali için lise yarışması başvuruları başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brüksel’de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı Brüksel'de Türk mahallesindeki okulda patlayıcı alarmı
İmamoğlu’nun ’diploma iptali’ davasında istinaf başvurusu reddedildi İmamoğlu'nun 'diploma iptali' davasında istinaf başvurusu reddedildi
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray’ı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı kabul etti

10:26
Devlet Bahçeli’den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’na: Ligi tescil etmeyin
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin
10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:12
Arda Güler’e akılalmaz teklif Bir saniye bile düşünmediler
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler
10:06
Lucas Torreira Türkiye’den ayrıldı
Lucas Torreira Türkiye'den ayrıldı
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 11:19:52. #.0.4#
SON DAKİKA: İzmir Edebiyat Festivali için lise yarışması başvuruları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.