KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDILAR
İzmir'in Çeşme ilçesinde eğlence mekanında içki içip taşkınlık çıkaran M.E.A.(19) ve H.K.A.(19), tartıştıkları işletmeci Mustafa Aksakallı'yı(39) tabancayla ayağından, Z.G.'yi (25) de bacağından vurdu. Silah sesleri üzerine büyük bir korku yaşayan mekandakiler, panikle kaçışmaya başladı. Yaşanan kargaşa sırasında, R.B.C. (33), D.B. (21), K.E. (20), A.İ.T. (20) ve E.Y. (20) yerde bulunan cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Yaralı 7 kişi hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,
Son Dakika › Güncel › İzmir'de Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı - Son Dakika
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