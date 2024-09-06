İzmir'deki Elektrik Çarpması Davasında Tutukluluk Kararı - Son Dakika
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İzmir'deki Elektrik Çarpması Davasında Tutukluluk Kararı

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen elektrik akımıyla 2 kişinin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıkların tutukluluk halleri devam kararı verildi. Davada 42 sanık yargılanıyor.

06.09.2024 20:17
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İzmir'in Konak ilçesinde 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin davanın ilk duruşmasında savunmaları alınan 13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açılan 42 sanığın yargılandığı davada iki gün süren ilk duruşma tamamlandı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki oturumunda söz alan maktul Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, sanıkların en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "Bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında kimse elektrik çarparak ölmesin, herkes işini düzgün yapsın." dedi.

Avukatların savunmalarının ardından tutuklu sanıkların mütalaaya karşı görüşleri soruldu.

Tutuklu sanık İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç'un avukatı, dün duruşmaya katılan AK Parti ve MHP il başkanlarının duruşmadan sonra mahkeme başkanını ziyaret ettiğini ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı, bu iddiaya tepki göstererek, "Hiç kimseyle görüşmedim. Değil 1 metre, 10 metre yakınıma gelmediler." dedi.

Verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı, dün ve bugünkü oturumlarda savunmaları tamamlanan tutuklu 13 sanık ve adli kontrol uygulanan 9 sanık hakkında ara kararını açıkladı.

13 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin, 8 sanığın da adli kontrollerinin devamına karar verildi, ev hapsi uygulanan A.E'nin ise hamile olması nedeniyle adli kontrolünün kaldırılmasına hükmedildi.

Karara salondan tepki gösterilmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "2024 yılında 2 kişi elektrik akımına kapılıp öldü, saygı gösterin. Kimse kusurlu değil, herkes işini layıkıyla yapmış ama 2 kişi öldü. Herkes bu dosyanın bilincinde hareket etsin." dedi.

Duruşmanın ardından maktullerin aileleri ve avukatlar, İzmir Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Olay ve dava süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz'da meydana gelen sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ilk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüpheli yakalanmış, 14'ü tutuklanmış, 1 kişi itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından gözaltına alınan 10 kişiden Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve bu kurumun eski genel müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da bulunduğu 8'inin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına, 2'sine ise ev hapsi verilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'deki Elektrik Çarpması Davasında Tutukluluk Kararı - Son Dakika

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