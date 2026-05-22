İzmir'de Elektrik Akımında Ölüm Davasında Gelişme
22.05.2026 16:56
İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişiyle ilgili davada 12 sanık istinafta hakim karşısına çıktı.

(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde, sağanakta karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan sanıklardan 12'si istinafta yeniden hakim karşısına çıktı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ndeki duruşmada, 3 sanık hakkında tahliye kararı verildi, dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanakta karşıya geçmeye çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hapis cezası verilen sanıklardan 9'u istinafta yeniden hakim karşısına çıktı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ve yakınları ile ölen Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklar savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savunmaların ardından Cumhuriyet Savcısı, tutuklu 3 sanığın tahliyesi yönünde mütalaa sundu.

Mütalaaya ilişkin savunmaların alınmasının ardından ara karar açıklandı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tutuklu sanıklar İZSU teknik amiri Mehmet Zeki Aytulun, Argan Mühendislik firmasında inşaat mühendisi Doğan Kılıç ve aynı firmada ızgara kolu bağlantı işinde çalışan Arif Kapuş'un tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verdi. Tahliyelerle, davada tutuklu sanık kalmadı.

Duruşma, 4 Eylül'e bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Konak Alsancak'ta, 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan 23 yaşındaki Özge Ceren Deniz ile onu kurtarmaya çalışan 44 yaşındaki İnanç Öktemay yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 40 kişi hakkında açılan davada, İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 sanık hakkında 4 yıl 2 aydan 10 yıla kadar hapis cezası vermiş, 9 sanığın beraatine, tutuksuz yargılanan 5 sanığın da tutuklanmasına karar vermişti.

İSTİNAF KARARI BOZMUŞTU

Tarafların itirazları üzerine dosya istinafa taşınmış ve İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak, çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırılan sanıklar Cengiz Topel Demircan, Ahmet Demircan, Cenan Demircan, Volkan Şirin, Mustafa Atakan, Necati Ergin, Ali Arcan, Mehmet Fatih Tosun, Mert Ceylan, Koray Arif Fırat, Ekrem Yıldırım ve Sefa Pişkinleblebici için yeniden yargılama kararı vermiş, yeni bilirkişi incelemesi yaptırılmasına hükmetmişti.

Kaynak: ANKA

