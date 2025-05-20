İzmir'de Elektrik Akımından Ölüm Davası - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Akımından Ölüm Davası

İzmir\'de Elektrik Akımından Ölüm Davası

İzmir'de sağanak sonrası elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi için 42 sanığın yargılanması sürüyor.

20.05.2025 18:08
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 9'u tutuklu 42 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklular, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya katılan 6 tanığa söz hakkı verildi.

Tanık ifadelerinin ardından söz verilen Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ise GDZ Elektrik'in 2019'dan beri elektrik kaçağını düzeltmediğini, gerekli alt yapı çalışmasını yapmadığını savundu.

Kaçak akım rölesinin de kullanılmadığını ileri süren Abi, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'ya gelince elektrik kaçağının olduğu yere 3 mazgal adı altında 3 mayın döşemişler. Mazgalların temizliği neden yapılmıyor. Kendinize hiç sordunuz mu? Vicdanınız rahat mı? Burada vefat eden sizin yakınlarını da olabilirdi. Bilirkişi raporuna göre İZSU aklanmaya çalışılmış. Benim gözümde GDZ Elektrik yönetim kurulu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ilçesinin eski ve yeni belediye başkanları da suçludur. Adalete güveniyorum. Suçlular cezalarını alacaktır." ifadelerini kullandı.

Sanıkların savunmaları

Tutuklu sanıklardan söz alan Ahmet Orhan Kaygısız, tahliye talebini yineledi.

Bilirkişi raporunda ikinci derece kusurlu olduğunun belirtildiğini, bu tespiti kabul etmediğini ifade eden Kaygısız, "Görev tanımımda yapılan işi denetleme sorumluluğum yoktur. Arıza onarım biriminde çalışmıyorum ve 9 Ocak'taki saha çalışmalarında görevli değildim. WhatsApp grubunda yer almıyorum, yapılan bildirimlerden de haberdar değildim. Başkasının sorumluluğundan dolayı tarafıma kusur atfedilmesi adil değildir." diye konuştu.

GDZ Elektrik Arıza Onarım Müdürü Ali Külak ise bilirkişi raporunda günah keçisi ilan edildiğini savunarak, "Başında olmadığım bir işte nasıl birinci derece sorumluluğum olabilir? Bilirkişilerden biri İzmir Büyükşehir Belediyesini kazanan partinin üyesi olmuş ve iki kez belediye başkan adayı olmuş. İZSU'yu aklamak için beni günah keçisi ilan etmişler. Neredeyse yağmuru da benim yağdırdığımı söyleyecekler." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından ara kararını açıkladı.

Heyet, tutuklu yargılanan 9 sanığın, tutukluluk hallerinin devamına, adli kontrol kararı bulunan 27 sanığın ise adli kontrol kararlarının kaldırılmasına karar verdi.

Duruşma 17 Temmuz Perşembe gününe ertelendi.

Mahkeme için KKTC'den gelen Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili Prof. Dr. Talip Atalay da duruşmayı takip etti.

Olay ve soruşturma süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda su birikintisi yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

İlk etapta haklarında gözaltı kararı verilen 42 şüpheli yakalanmış, bunlardan 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

Kaynak: AA

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