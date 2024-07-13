İzmir'de Elektrik Kazası Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sorumluları Bulunacak - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Kazası Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sorumluları Bulunacak

İzmir\'de Elektrik Kazası Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sorumluları Bulunacak

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'de meydana gelen elektrik kazasında hayatını kaybeden iki kişinin sorumlularının bulunacağını açıkladı. Mutlu, yapılan incelemeler sonucunda standartlara uygun olmayan bir iş yapıldığını belirtti ve konunun uzmanlarının raporlarını beklediklerini söyledi. Ayrıca, daha güvenli bir Konak için daha fazla yatırım yapılmasını talep ettiklerini ifade etti. Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi ise olayın izolasyon hatası nedeniyle gerçekleştiğini belirterek, yetkilileri eksiklikleri gidermek için göreve çağırdı.

13.07.2024 16:15
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'SORUMLULARIN PEŞİNE DÜŞECEĞİZ'

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir'de sağanak yağmurda, üniversite öğrencisi Özge Ceren Deniz ile iş yerinde ikinci el eşya satışı yapan ve amatör müzisyenlik yapan İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği olay yerinde yapılan incelemeleri takip etti. Baykan Mutlu, ardından yaptığı açıklamada, "2 İzmirliyi, 2 yurttaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz. Bir kentte sadece yağmurda bir yolda yürürken oldu. Affedilecek hiçbir yanı yok. Zaten şu an çalışmaların başındayız. Bu kaza demeyeceğim, bu cinayetin neden olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız. Hep, 'Dirençli bir kent' dedik, 'Güvenli bir kent' dedik. Bunun için çalışmaya geldik. Şu andan itibaren de zaten çalışmalara başlamıştık. Bunları daha da hızlandırarak adım adım güvenli, dirençli bir konak yaratmak için 7/24 çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

'STANDARTLARA ÇOK UYGUN OLMAYAN BİR İŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Mutlu, "Standartlara çok uymayan derinlikte yapılmış bir iş görüyor ilk etapta. 80 santim derinlikte olması gereken kablolar gördüğümüz kadarıyla 30 santimde. Üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda gerçekten bu ihmali kimin yaptığını nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar" diye konuştu.

'DAHA GÜVENLİ BİR KONAK İÇİN DAHA FAZLA YATIRIM YAPMALARINI RİCA ETMİŞTİK'

Gazetecilerin gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı sorusunu da cevaplayan Mutlu, "Göreve geldiğimizde zaten toplantımızı yapmıştık elektrik dağıtım şirketiyle. Konak'ta birlikte neler yapılabilir, daha güvenli bir konak için daha fazla yatırım yapmalarını rica etmiştik. Biliyorsunuz, artık elektrik dağıtımı özelleşti. Ama bunlar kamusal hizmetler. İnsana dönük hizmetler. Burada kar amacı kesinlikle güdülmemeli. Bu yapılacak hizmet direkt kamu hizmeti. Onlarla da bu hafta tekrar bir araya geleceğiz ve Konak için hızlıca kent güvenliğini, insan güvenliğini öne çıkan yatırımların hızlandırılmasının takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

EMO'DAN AÇIKLAMA

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi'nden yapılan incelemenin ardından açıklama yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"EMO İzmir Şubesi'nin oluşturduğu teknik heyetinin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlenmiştir. Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nu (EPDK) acilen bölgedeki eksikleri tespit ederek, gidermek için göreve çağırıyoruz. Kasım 2023'de yaşanan taşkının ardından yaptığımız uyarılara rağmen önlem alınmaması nedeniyle yaşanan facianın bir daha yaşanması için tüm kamu kurumlarını göreve davet ederek, gerekli teknik desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgularız."

Nevra UÇKAÇ - Seza Nur ALPDÜNDAR/İZMİR,

Kaynak: DHA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir, Çevre, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Elektrik Kazası Sonucu Hayatını Kaybedenlerin Sorumluları Bulunacak - Son Dakika

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