İzmir'de Elektrik Kazasında 2 Kişi Ölmüş, 2 Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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İzmir'de Elektrik Kazasında 2 Kişi Ölmüş, 2 Sanık Tahliye Edildi

İzmir'deki elektrik akımına kapılma olayıyla ilgili davada, 2 sanığın tahliyesine karar verildi.

24.03.2025 15:39
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Haber: Tenzile AŞÇI

(İZMİR) - İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin 42 sanıklı davada tutuklu 13 sanıktan Barış Sevgili ve Yavuz Üner'in tahliyesine karar verildi, olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın ailesi müdahillik talebini geri çekti.

İzmir'de 12 Temmuz 2024'teki sağanak yağışta Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmesine ilişkin İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, GDZ Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, GDZ Elektrik'te Dağıtım Sistemi İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da arasında bulunduğu 13'ü tutuklu toplam 42 kişinin yargılanmasına devam edildi.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müdahiller ve taraf avukatları katıldı.

Olay yerinde 9 Aralık 2024'te yapılan ikinci bilirkişi keşfinin ardından hazırlanan raporların dosyaya sunulduğu belirtildi.

Öktemay'ın ailesi müdahillikten vazgeçti

Duruşmada olayda hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın ailesi davadan çekildi.

Ağabey Gökhan Öktemay, "Avukatımız dilekçeyi mahkemeye iletti. İleteceğimiz başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Aile avukatı avukatı Cenk Tosuner ise "Müvekkillerimizin olaydan doğan zararları giderilmiştir. Katılma talebimizden vazgeçiyoruz" beyanını verdi.

Tanık ifadeleri alındı

Duruşmada tanık olarak dinlenen Erhan D, tutuklu sanık Ali Külak'ın olaylarla ilgisi olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Ali Bey'in başka görevi bulunmamaktadır. Demircan'da o zaman başka mühendis yoktu. O yüzden imzayı da Ali Bey attı. Ali Bey'in durumla bir ilgisi yoktur. Bizim koordinatör Erdinç Bey vardı. Bütün işlerden o sorumluydu. O işin başında Ayhan Ekizoğlu duruyor. Krokiyi de kendisi almamıştır. Ali Bey'in bir ilgilisi yoktur bu durumdan"

Tanık ifadeleri sonrasında söz alan Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, olayda ihmali bulunan herkesin cezalandırılmasını isteyerek, "2024 Türkiye'sinde ülkemizin üçüncü büyük kentinde sokağın ortasında yürüyen iki insan elektrik akımına kapılarak vefat ediyor ve 'Herkes suçsuzum' diyor. Suçlu yok. 'Herkes masumum' diyor. Peki, benim çocuğumun suçu ne?" diye konuştu.

Duruşmada söz verilen cumhuriyet savcısı adli kontrol kararlarının ve tutuklulukların devamını istedi.

Sanıklar tahliye talebinde bulundu

Duruşmada beyanları sorulan sanıklar, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanık Barış Sevgili dosyaya giren raporun suçsuzluğunu ipsatladığını söyledi.

Tutuklu sanık Yavuz Üner'in avukatı da, "Müvekkilim birkaç defa rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmış. Hastaneden gelen raporda koğuşta yatmasını zor olduğu belirtiliyor. Daha fazla kusuru olanların dışarıda olması söz konusu. İnsanların mağduriyetinin giderilmesi açısında tahliyesini talep ediyorum." dedi.

Ara karar açıklandı

Beyanların ardından sanıklardan Yavuz Üner ve Barış Sevgili'nin tahliyelerine karar verildi. Mahkeme heyeti, bu kararı Üner'in sağlık durumunu dikkate alarak verdi.

Kararın açıklanmasının ardından tutukluluklarının devamına karar verilen sanıkların yakınları, "Bu mu adalet?", "Vicdanınız rahat mı?" diyerek, mahkeme heyetine tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İzmir'de Elektrik Kazasında 2 Kişi Ölmüş, 2 Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika

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