İzmir'de elektrikli otomobiller ticari taksi olarak hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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İzmir'de elektrikli otomobiller ticari taksi olarak hizmet vermeye başladı

İzmir\'de elektrikli otomobiller ticari taksi olarak hizmet vermeye başladı

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde düzenlenen etkinlikte, İzmir'de iki elektrikli otomobil ticari taksi olarak hizmet vermeye başladı. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, elektrikli araçların dünyada gidişat olduğunu belirtirken, ticari taksi sahibi Serkan Sarıduman da taksicilerin teknolojiye adapte olması gerektiğini söyledi.

31.05.2024 17:13
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İzmir'de iki elektrikli otomobil, ticari taksi olarak hizmet vermeye başladı.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası önünde düzenlenen etkinlikte elektrikli ticari taksiler sergilendi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Celil Anık, dünyada gidişatın elektrikli araçlardan yana olduğunu belirtti.

Elektrikli taksilerden randıman alınırsa bunun devamının geleceğine inandığını dile getiren Anık, "Bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk uygulama. İzmir merkezde 2 bin 860, ilçelerinde ise 1100 adet ticari taksi var. Bu taksiler elektrikli olursa doğaya katkısı olacaktır ama ben biraz daha zamana ihtiyaç var diye düşünüyorum. Arkadaşlarımız cesaret gösterdi, inşallah netice alacağız." dedi.

Ticari taksi sahibi Serkan Sarıduman da taksiciler olarak gelişen teknolojiye adapte olmaları gerektiğini ifade ederek, "Bir öncülük yapalım istedik ve bizi takip edecek çok arkadaşımızın olacağına inanıyoruz. Sürüş rahatlığı olarak şoförlerimiz de çok rahat edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Celil Anık, İzmir, Ulaşım, Çevre, Otomobil, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de elektrikli otomobiller ticari taksi olarak hizmet vermeye başladı - Son Dakika

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