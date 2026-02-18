İzmir'de Emeklilere 30 Milyon Lirayı Aşan Destek - Son Dakika
İzmir'de Emeklilere 30 Milyon Lirayı Aşan Destek

18.02.2026 17:28  Güncelleme: 20:06
İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan öncesi ihtiyaç sahibi emeklileri unutmadı. Alışveriş ve kira desteği kapsamında 2026 yılının ilk ödeme dönemi için 30 milyon 157 bin 500 TL’lik destek sağlandı. Başkan Cemil Tugay, “Ramazan’ın bereketini şehrimizde birlikte paylaşmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Emekli Dayanışma Kartı uygulaması emeklileri ramazan ayı yaklaşırken rahatlattı. İhtiyaç sahibi emeklilere kira, market ve su faturası desteğini içeren proje kapsamında yılın ilk ödeme süreci tamamlandı. Alışveriş desteği çerçevesinde, 9 bin 792 emekliye kişi başı 2 bin 500 TL olmak üzere toplamda 24 milyon 480 bin lira, kira desteği kapsamında ise 2 bin 271 emekliye yine kişi başı 2 bin 500 TL olmak üzere toplamda 5 milyon 677 bin 500 TL ödeme yapıldı. 2026 yılının ilk ödeme döneminde emekli alışveriş ve kira destekleri kapsamında ödenen genel toplam tutar 30 milyon 157 bin 500 lira oldu.

"Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Ramazan'a girerken emeklilerimizi yalnız bırakmıyor, bütçelerine destek oluyoruz. Emekli Dayanışma Kartımızla yılın ilk ödemesini gerçekleştirdik. Emeklilerimizin kartlarına 30 milyon lirayı aşan kira, market ve fatura desteğini yatırdık. Ramazan'ın bereketini şehrimizde birlikte paylaşmaya, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu yıl 2 bin 500 liraya çıkarılmıştı

2026 yılında ihtiyaç sahibi emeklilere sağlanan kira, market ve su faturası destekleri artırılmış, kira ve market yardımları aylık 1000'er liradan 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Su faturalarında ise 0–4 metreküp su tüketimine ilişkin bedelin tamamının ücretsiz olması, kalan tutarın ise yüzde 50'sinin karşılanması uygulaması bu yıl da devam edecek.

Kaynak: ANKA

