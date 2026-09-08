İzmir'de engelli 5 yüzücü, Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi - Son Dakika
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İzmir'de engelli 5 yüzücü, Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi

İzmir\'de engelli 5 yüzücü, Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi
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İzmir'de doğuştan engelli beş sporcu, yüzmede kendi kategorilerinde Türkiye dereceleri elde etti. Neva Urhan 50 metre serbestte birinci olurken, Çisem Keleş ve Ömer Kara ikincilik kazandı. Antrenör Recep Tula, sporcuların milli takımı hedeflediğini söyledi.

İzmir'de engelli 5 sporcu, yüzme sayesinde hem engellerini aşıyor hem de şampiyonluk için kulaç atıyor.

Doğuştan bedensel engelleri bulunan Neva Urhan (12), Ebrar Güntin (15), Çisem Keleş (13) ve Ömer Kara (13) ile görme yetisini kaybeden Rüzgar Kalem (11), ailelerinin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı.

Mavi Kulaçlar Spor Kulübünde bedensel engelli antrenör Recep Tula ile çalışan sporcular, yüzme sayesinde kısa sürede fiziksel olarak gelişim gösterdi. Yüzmede önemli bir eşiği aşan sporcular, katıldıkları yarışlarda kendi kategorilerinde dereceler elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Çorum'da 7-9 Ağustos'ta düzenlenen Para Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ile DEAF Yüzme Bireysel Yaz Şampiyonası'nda Neva Urhan 50 metre serbestte birinci oldu.

Çisem Keleş, 200 metre karışık ve 100 metre kurbağalamada ikinci olurken, Ömer Kara ise 100 metre kurbağalamada ikinciliğe uzandı. Ebrar Güntin de 100 metre sırtüstünde dördüncü oldu. Antalya'da düzenlenen şampiyonada da Rüzgar Kalem 100 metre serbest stil Türkiye birincisi oldu.

Engelli sporcuların en büyük hedefi ise milli takıma seçilip uluslararası şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandırmak.

Sporculardan Neva Urhan AA muhabirine, annesinin teşvikiyle yüzmeye başladığını, 4 yıldır yüzdüğünü ve Türkiye dereceleri olduğunu söyledi.

Paralimpik yarışlara hazırlanmaya devam ettiğini anlatan Urhan, "Yüzme bana hem sosyalleşme hem de özgüven açısından iyi geldi. İlk başta zorlandım ama antrenörlerimin de desteğiyle alıştım. Hedefim milli takıma girip bayrağımız dalgalandırmak." dedi.

Ebrar Güntin de bu sene ilk kez yarışlara katıldığını belirterek, milli takıma girmek istediğini, ayaklarının güçsüz olması nedeniyle biraz sorun yaşadığını vurguladı.

Çisem Keleş ise geçtiğimiz yıl yüzmeye başladığını, kategorilere göre Türkiye şampiyonluğu ve dereceleri elde ettiğini, milli sporcu olmak istediğini dile getirdi.

Ömer Kara da doktorunun önerisi üzerine yüzmeye başladığını ifade ederek, "Yüzme sayesinde hem arkadaşlarım oldu hem de boyum uzadı. Geleceğimde de yüzmenin önemini gördüm." dedi.

Görme engelli Rüzgar Kalem ise doktor tavsiyesiyle fiziksel gelişim için yüzmeye başladığını ifade ederek, "1,5 yıldır yüzüyorum. Giresun ve Antalya'da yarışlara katıldım. Genel klasmanda ve kendi kategorimde birinciliklerim var. Daha fazla yarışa katılmak istiyorum. Milli sporcu olup Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum." diye konuştu.

"Çocukların hayatına dokunuyoruz"

Milli sporcu ve antrenör Recep Tula, 11 yıldır profesyonel olarak yüzme sporuyla ilgilendiğini, kazandığı tecrübeleri de engelli çocuklarla paylaştığını söyledi.

Engelli bir antrenör olarak tüm çocuklara ve diğer engellilere örnek olmak istediğini anlatan Tula, şöyle konuştu:

"Burada yaptığımız sadece yüzme değil çocukların hayatına dokunuyoruz, kaderini değiştiriyoruz. Burada yataktan, oturduğu yerde kalkamayan engelli çocuklarınızı havuza, topluma kazandırıyoruz. Sporcularımız yarışlara katılıyor. Hepsinin belli bir Türkiye derecesi var. Türkiye çapındaki derecelerle kulübümüzü gururlandırırlar. Ayrıca şu anda milli takımı hedeflediğimiz sporcularımız var. Uluslararası yarışlarda boy göstermeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir'de engelli 5 yüzücü, Türkiye şampiyonalarında dereceye girdi - Son Dakika

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