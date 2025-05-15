İzmir'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmir'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında İnciraltı Engelliler Merkezi'nde 'Çarşamba Eğlencesi' düzenledi. Engellilerin ve ailelerinin katıldığı etkinlik, sahne gösterileri ve müzik performanslarıyla dolu keyifli anlara sahne oldu.

15.05.2025 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Engelliler Haftası etkinliklerini kentin dört bir yanına yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı Engelliler Merkezi'nde de "Çarşamba Eğlencesi" düzenledi. Açık havada aileleriyle bir araya gelen engelliler, sahne gösterileri ile eğlenceli anlar yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda İnciraltı Engelliler Merkezi'nde yapılan "Çarşamba Eğlencesi", coşkuyu doruğa çıkardı. Sahne gösterileri ve oyun alanları, engelli yurttaşlar ve ailelerine keyifli anlar yaşattı. Beden eğitimi ve dans eğitmeni Ayşen Yersel tarafından engelli çocukların katılımıyla Tekno Dans Grubu, step dansı yaptı. İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) ve Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nden hizmet alan engelli bireyler ve ailelerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, dinleyicilere unutulmaz bir konser verdi. Etkinlikte yapılan diğer dans gösterileri de renkli görüntüler oluşturdu.

"Yeniden bir yaşamı inşa etmek için buradayız"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Tufan Fırat Göksel, "Burada sizlerle beraber olmaktan, rutini kırmaktan, engelleri aşmaktan keyif duyuyorum. Kapsayıcı, adil, hak temelli bir mücadelenin bir paydaşıyız. Beraber yeniden bir yaşamı inşa etmek için buradayız. Herkesi eşit kılacak politikaları beraber oluşturmak için buradayız. Burada bir araya gelen bütün paydaşlar aynı duyguda. Kapsayıcı ve adil bir dünyayı inşa etmeye çalışan bu insanlarla birlikte mücadele etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güzel hizmet ediyor"

18 yaşındaki bedensel engelli oğlu Muhammed Yaşar Bayram ile etkinliğe katılan Fatma Bayram, "Etkinlik çok güzel. Anneler de çocuklar da çok mutlu. Biz anneler olarak kendimizi çocuklarımıza adıyoruz. Onları her yere götürüyoruz, eğitime yolluyoruz, böyle etkinliklere getiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de çok güzel hizmet ediyor. Otobüsünden, okullarından, her şeyinden yararlanıyoruz" dedi. 7 yaşındaki down sendromlu kızı Hira Nur Durna ile etkinliğe katılan Nuriye Durna ise "Günümüz çok güzel geçiyor. Bugün gösterimiz var. Anneler ve çocuklar olarak sahneye çıkacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok güzel etkinlikleri var. Hepsine katılmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Engelliler Haftası, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Sanat, Yaşam, İzmir, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik cezaları Meclis’te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek Yeni trafik cezaları Meclis'te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek
Fenerbahçe’nin yıldızlarına zorla getirilme kararı Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür
Erdoğan, “PKK’nın silah bırakmasından bize ne“ diyen Bahar Feyzan’a fena yüklendi Erdoğan, "PKK'nın silah bırakmasından bize ne?" diyen Bahar Feyzan'a fena yüklendi
Yabancı kuralı yine değişti TFF’den takımların elini kolunu bağlayacak madde Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde
MasterChef’in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP’ye katıldı MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı
Diddy’nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı
Erdoğan’dan belediye statülerinde değişiklik sinyali Kayyum istisna hale gelecek Erdoğan'dan belediye statülerinde değişiklik sinyali! Kayyum istisna hale gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
Trump,Şara’dan Suriye’deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi Trump,Şara'dan Suriye'deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi

09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
09:40
Putin, İstanbul’daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
08:42
Dünyanın gözü bu zirvede Rus heyeti İstanbul’a ulaştı
Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
08:28
AK Parti’den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
07:46
AK Parti düğmeye bastı Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
15:09
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
14:59
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı
Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
14:51
Bella Hadid, Cannes Film Festivali’nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
14:47
Bu da oldu 6’lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
14:46
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye’ye geliyor
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye'ye geliyor
14:30
Gelecek Partisi’nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti’ye katıldı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı
14:27
Trump’tan ilk açıklama: Şara’yla görüşmem çok iyiydi
Trump'tan ilk açıklama: Şara'yla görüşmem çok iyiydi
14:04
Ayşe Kulin’den çarpıcı yorum: Aylin’i FETÖ’cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Ayşe Kulin'den çarpıcı yorum: Aylin'i FETÖ'cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 10:35:02. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.