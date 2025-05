İzmir'de Engelliler Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı

(İZMİR) - Engelliler Haftası etkinliklerini kentin dört bir yanına yayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İnciraltı Engelliler Merkezi'nde de "Çarşamba Eğlencesi" düzenledi. Açık havada aileleriyle bir araya gelen engelliler, sahne gösterileri ile eğlenceli anlar yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle düzenlediği etkinliklerine devam ediyor. Bu kapsamda İnciraltı Engelliler Merkezi'nde yapılan "Çarşamba Eğlencesi", coşkuyu doruğa çıkardı. Sahne gösterileri ve oyun alanları, engelli yurttaşlar ve ailelerine keyifli anlar yaşattı. Beden eğitimi ve dans eğitmeni Ayşen Yersel tarafından engelli çocukların katılımıyla Tekno Dans Grubu, step dansı yaptı. İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (İZOT) ve Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü'nden hizmet alan engelli bireyler ve ailelerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu, dinleyicilere unutulmaz bir konser verdi. Etkinlikte yapılan diğer dans gösterileri de renkli görüntüler oluşturdu.

"Yeniden bir yaşamı inşa etmek için buradayız"

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Engelli Çalışmaları Şube Müdürü Tufan Fırat Göksel, "Burada sizlerle beraber olmaktan, rutini kırmaktan, engelleri aşmaktan keyif duyuyorum. Kapsayıcı, adil, hak temelli bir mücadelenin bir paydaşıyız. Beraber yeniden bir yaşamı inşa etmek için buradayız. Herkesi eşit kılacak politikaları beraber oluşturmak için buradayız. Burada bir araya gelen bütün paydaşlar aynı duyguda. Kapsayıcı ve adil bir dünyayı inşa etmeye çalışan bu insanlarla birlikte mücadele etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.

"İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güzel hizmet ediyor"

18 yaşındaki bedensel engelli oğlu Muhammed Yaşar Bayram ile etkinliğe katılan Fatma Bayram, "Etkinlik çok güzel. Anneler de çocuklar da çok mutlu. Biz anneler olarak kendimizi çocuklarımıza adıyoruz. Onları her yere götürüyoruz, eğitime yolluyoruz, böyle etkinliklere getiriyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de çok güzel hizmet ediyor. Otobüsünden, okullarından, her şeyinden yararlanıyoruz" dedi. 7 yaşındaki down sendromlu kızı Hira Nur Durna ile etkinliğe katılan Nuriye Durna ise "Günümüz çok güzel geçiyor. Bugün gösterimiz var. Anneler ve çocuklar olarak sahneye çıkacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok güzel etkinlikleri var. Hepsine katılmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.