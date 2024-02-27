İzmir'de Eşinin Bıçaklı Saldırısı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de Eşinin Bıçaklı Saldırısı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir\'de Eşinin Bıçaklı Saldırısı Sonucu Kadın Hayatını Kaybetti

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir iş görüşmesinden çıkan Özlem Ç., ayrı yaşadığı eşi A.Ç. ile sokakta tartıştı. Tartışma sırasında A.Ç. tarafından bıçakla çeşitli yerlerinden yaralanan Özlem Ç., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı A.Ç. ise polis tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı.

27.02.2024 16:04
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İzmir'in Aliağa ilçesinde eşinin sokakta bıçakla yaraladığı kadın, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, bir iş görüşmesinden çıkan Özlem Ç. (44), Mimar Sinan Caddesi Doğa Parkı önünden geçtiği sırada olay yerine gelen ayrı yaşadığı eşi A.Ç (48) ile tartıştı.

A.Ç'nin sokakta bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı Özlem Ç, ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı A.Ç, polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Aliağa, İzmir, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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